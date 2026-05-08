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Race for the cure, anche Atac partecipa all’iniziativa per lotta cancro al seno

Oltre cento persone, fra dipendenti, pensionati e familiari in rappresentanza dell’azienda

Race for the cure - (foto di repertorio)
Race for the cure - (foto di repertorio)
08 maggio 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
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Anche la squadra Atac, principale azienda di trasporto di Roma e mobility partner della manifestazione, è fra i numerosi partecipanti dell’evento ‘Race for The Cure’, la manifestazione, arrivata alla ventisettesima edizione, in corso fino al 10 maggio al Circo Massimo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Italia. Il gruppo Atac Roma - informa una nota - è presente con oltre 100 persone fra dipendenti di diverse famiglie professionali, pensionati e alcuni familiari.

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Per l’organizzazione della propria partecipazione, l’azienda - che ha offerto all’associazione la promozione dell’evento nei suoi spazi di comunicazione - si è avvalsa dell’importante collaborazione del Dopolavoro Atac-Cotral, che ha promosso l’adesione all’iniziativa di solidarietà al fine di dare simbolicamente una testimonianza coesa e collettiva di quanto sia importante, a tutti i livelli, credere nel valore della prevenzione e della ricerca contro i tumori del seno anche attraverso lo sport, sia a livello competitivo che non competitivo.

La squadra Atac Roma si radunerà prima delle 9 del mattino di domenica 10 maggio davanti alla fermata metro B di Circo Massimo - adiacente alla Fao - per la corsa di solidarietà. I corridori saranno riconoscibili dai colori sui loro cappelli e sui palloncini che replicano quelli della livrea degli autobus. Atac, in qualità di principale gestore della rete di trasporto cittadina, si occuperà anche del servizio sulle linee interessate dai percorsi delle gare competitive. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito atac.roma.it, nella sezione “Tempo reale”.

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Race for The Cure Canto al seno tumori del seno Race for the cure prevenzione e ricerca
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