Un 'patto' per il risparmio italiano, Intesa e Generali guardano al fondo di fondi di Cdp

Le prime due istituzioni finanziarie del Paese, Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo, guardano al fondo di fondi che Cassa depositi e prestiti (Cdp) sta attivando per spingere gli investimenti nelle eccellenze imprenditoriali italiane, in particolare nelle medie imprese quotate in Piazza Affari. Il segnale d’attenzione arrivato dai due leader di stazza europea, scrive il 'Corriere della Sera', incoraggia le attese su un progetto di sistema, pubblico privato promosso dal governo e che ha già ricevuto un primo via libera alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e passa ora alla Camera. Il fondo è pensato per dare ossigeno al mercato dei capitali, all’industria e dunque all’economia reale farà capo alla stessa Cassa per il 49%.

Intesa e Generali potrebbero entrare come soci della società di gestione (sgr), se alle prime riflessioni positive ('early stage' fase iniziale è la risposta ufficiale) sarà dato seguito concreto. E i vertici - l’amministratore delegato Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi per Generali, l’amministratore delegato Carlo Messina e il presidente GianMaria Gros-Pietro per Intesa Sanpaolo - porteranno il tema al vaglio interno. La 'chiamata' a partecipare è anche l’invito a stringere un 'patto' tra istituzioni sul risparmio degli italiani, favorendone l’afflusso, almeno in parte, alle imprese impegnate nello sviluppo e nell’innovazione tecnologica.

Il fondo di fondi (cioè un fondo che investe in altri fondi specializzati) è frutto di un emendamento presentato da Giulio Centemero (Lega) nel disegno di legge startup e approvato mercoledì scorso 10 luglio prevede l’allargamento del raggio di azione di un fondo per le imprese già creato in Cdp nel 2021, Patrimonio Destinato. Quest’ultimo, si legge, potrà 'effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia' che investano 'prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore cinquanta milioni di euro'.

Secondo alcune stime di mercato, scrive ancora il quotidiano, il fondo avrebbe una dotazione di circa un miliardo stanziata dai soci della società di gestione e su una cifra analoga proveniente da una decina di sottoscrittori, compagine della quale faranno banche, assicurazioni, fondi pensione e altri soggetti privati. Numeri non confermati dal ministero.