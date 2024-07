Webuild, domani a Cosenza assemblea speciale azionisti risparmio

Domani, giovedì 4 luglio, alle ore 14.30 è stata fissata a Cosenza, Villa Rendano, in via Triglio 21, in unica convocazione in presenza, l’assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild. Secondo quanto si legge in una nota, i punti da discute e deliberare all’ordine del giorno saranno la valutazione del bilancio 2023, impatto sulle deliberazioni dell’assemblea ordinaria del 24/04/2024; modifiche statutarie; Fondo Comune, funzionamento e rideterminazione; compensi rappresentante comune.

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato, conclude la nota, è pari ad euro 600.000.000,00 e diviso in 1.019.215.667 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 1.017.600.176 azioni ordinare e 1.615.491 azioni di risparmio.