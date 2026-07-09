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Unicredit-Commerz: a Piazza Affari +2,15% per Gae Aulenti. L'esperto: "Mercato considera probabile acquisizione"

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Dalla Germania viene ribadito come l'operazione sia "inaccettabile dal punto di vista del governo"

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09 luglio 2026 | 15.23
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

A un giorno dalla chiusura delle adesioni all'ops lanciata da Unicredit su Commerzbank, il titolo di piazza Gae Aulenti sul listino di Piazza Affari si mantiene su buoni livelli. Unicredit guadagna il 2,15% con un prezzo medio per azione di 81,58 euro, rispetto agli 80,33 euro dell'apertura di questa mattina.

Il tema ora non è più se l'operazione andrà avanti, ma le modalità e i tempi in cui lo farà. Due gli aspetti principali, quello regolamentare, dove si attendono le autorizzazioni necessarie per consolidare la partecipazione e gestire la governance dell'istituto finanziario tedesco, e quello politico. Il governo tedesco continua a opporsi all'operazione, mantenendo una quota importante del capitale: "Anche con una maggioranza economica, Orcel dovrà lavorare per costruire forti consensi con le istituzioni, senza dimenticare anche la ricerca di stabilire connessioni con il management e i sindacati" dice all'Adnkronos Pietro Calì, executive partner di Copernico Sim. Dalla Germania i segnali sono chiari, un portavoce delle Finanze ha affermato che l'approccio "aggressivo e ostile" di Unicredit "rimane inaccettabile dal punto di vista del governo tedesco.

Creare un campione bancario europeo non è sfida da poco, una fusione completa richiederebbe infatti livelli di partecipazione ancora più elevati degli attuali e un percorso di intregrazione molto lungo. "Il mercato sta iniziando a considerare l'acquisizione di Commerzbank come uno scenario sempre più probabile - aggiunge l'esperto -. Da oggi in avanti il valore dipende dalla capacità di Orcel di trasformare una partecipazione quasi di controllo in un'integrazione industriale e soprattutto politica". Una missione che l'amministratore delegato di Unicredit potrebbe riuscire a completare con successo, ma "questa volta la sfida è ancora piu complessa". (di Marco Cherubini)

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unicredit commerzbank orcel germania risiko bancario ops
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