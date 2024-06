BNL Italy Major Premier Padel 2024: l'Italia tra le nazioni 'major' del padel

Nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, è stata presentata la terza edizione del BNL Italy Major Premier Padel 2024. Il torneo, che si terrà dal 17 al 23 giugno, è una delle quattro tappe principali del circuito Premier Padel.

Luigi Carraro, presidente della FIP (International Padel Federation) e consigliere della FITP, ha presentato l'evento accompagnato da figure di rilievo come il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, l'assessore ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato, l'AD di Sport e Salute Diego Nepi, il capo del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio Flavio Siniscalchi, e il responsabile relazioni esterne della BNL BNP Paribas Luca Ranieri.

Carraro ha evidenziato l'importanza globale del torneo e ha ringraziato Angelo Binaghi, presidente della FITP, per il suo sostegno. Ha anche annunciato che il prize money per le giocatrici sarà di 425.000 euro e ha sottolineato che l'Italia è ora la seconda potenza mondiale nel padel, superando l'Argentina. "Il circuito Premier Padel, per darvi un dato, è trasmesso in oltre 190 paesi in televisione, mentre la Champions League di calcio viene trasmessa in 205 paesi. Questo è un motivo di grande visibilità".

Il ministro Lollobrigida ha espresso la sua passione per il padel, comparando le abilità dei campioni a quelle dei personaggi dei cartoni animati. Ha anche sottolineato i benefici sociali dello sport, citando l'esempio dei campi da padel a Caivano. "Il padel giocato da questi grandi campioni è uno sport diverso da quello che pratichiamo noi tutti i giorni. Lo guardiamo come guardavamo i cartoni animati sui robot quando eravamo ragazzini, dove facevano cose inimmaginabili".

L'assessore Onorato ha ribadito l'impegno di Roma nel supportare l'evento, citando la crescita impressionante del padel nella capitale. "Il padel si diceva essere un fenomeno passeggero, i numeri dimostrano assolutamente il contrario. I numeri sono impressionanti e Roma si conferma la città con il numero più alto di giocatori".

Diego Nepi ha raccontato un aneddoto scherzoso su una scommessa persa con Carraro riguardo alla costruzione di un campo da padel al Foro Italico. "Una persona con la quale ho perso una scommessa è proprio Carraro. Luigi mi chiese aiuto per la sua candidatura a presidente del padel internazionale, dicendomi che se avesse vinto avrebbe preteso la costruzione di un campo da padel al Foro Italico, io lo sconsigliai. Ebbene sono felice di aver perso quella scommessa e oggi quel campo è lì".

Il direttore di Agimeg, Fabio Felici, ha intervistato Luigi Carraro, ponendogli due domande chiave. Alla domanda su un possibile futuro "Sinner" del padel italiano, Carraro ha risposto: "L’Italia, e questo è un risultato straordinario, oggi è il secondo paese al mondo con un milione e mezzo di praticanti e oltre 9.200 strutture. Credo che nei prossimi 4 o 5 anni l’Italia, grazie al lavoro di Michelangelo dell’Edera e di tutto l’Istituto di Formazione Lombardi, riuscirà ad avere dei grandi campioni anche nel padel."

Riguardo ai successi delle donne italiane nel padel, Carraro ha detto: "Perché le donne meglio degli uomini? Probabilmente perché qualche anno fa abbiamo scelto una direttrice tecnica per il settore femminile, Marcela Ferrari, ed il lavoro che ha fatto per il nostro sport in Italia ha dato dei grandi risultati. E da quest’anno Marcela dirige tutti e due i settori, sia il maschile sia il femminile. Credo quindi che non sia una casualità che oggi abbiamo 7 donne nel main draw. Nelle ultime due edizioni dei mondiali, le squadre italiane femminili sono arrivate terze sul podio. Questo è un lavoro, quindi, partito già da qualche anno. Adesso Marcela Ferrari dirige entrambi i settori, quindi credo che questo sia un impulso in più per avere anche degli uomini con grandi risultati."

I migliori giocatori e giocatrici del mondo si sfideranno a Roma per uno dei quattro Major del circuito Premier Padel, riconosciuto dalla FIP e sostenuto dal Qatar Sports Investments. Gli altri Major si terranno in Qatar, Parigi (a Roland Garros) e Messico. Il circuito Premier Padel prevede 25 tornei in 18 paesi su cinque continenti nel 2024.

L'Italia ospiterà anche il torneo P2 di Genova a luglio e il P1 di Milano a dicembre. La formula "combined" permetterà di vedere in azione sia giocatrici sia giocatori, con stelle come la coppia Coello/Tapia e Sanchez/Josemaria pronti a esibirsi.