Varese, mancati controlli e operazioni sospette: sanzioni per 80.000 euro a quattro sale giochi

Operazioni finanziarie irregolari, mancata identificazione della clientela e violazioni delle normative antiriciclaggio: questi i motivi che hanno portato la Guardia di Finanza di Varese a sanzionare quattro sale giochi della provincia per un totale di 80.000 euro. Le verifiche, condotte dalla Compagnia di Gallarate nell’ambito del piano di controlli disposto dal Comando Provinciale, hanno fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei pagamenti e nell’utilizzo degli apparecchi da gioco.

Durante i controlli, i finanzieri hanno riscontrato l’ uso improprio dei POS all’interno delle sale slot e VLT . In particolare, alcuni esercenti, tutti di nazionalità straniera, permettevano ai clienti di effettuare fittizi pagamenti di consumazioni per ricevere in cambio denaro contante da reinvestire immediatamente nel gioco. In un caso, questa pratica era persino pubblicizzata con un cartello esposto all’ingresso della sala. Inoltre, due delle sale giochi controllate avevano installato sportelli bancomat all’interno dei locali, facilitando il prelievo di denaro e incentivando un’attività di gioco senza interruzioni.

L’indagine ha rilevato operazioni di finanziamento illecito per un totale di circa 7 milioni di euro in due anni, condotte in modo sistematico a favore di numerosi clienti. A ciò si aggiunge la mancata osservanza degli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione di operazioni sospette. Le verifiche hanno evidenziato ben 124 carte di pagamento utilizzate per transazioni superiori ai limiti previsti, con giocate per oltre 500.000 euro in una settimana e picchi di oltre 200.000 euro in una singola giornata. Nonostante questi dati allarmanti, nessuno dei gestori ha provveduto a identificare i giocatori o a segnalare le operazioni sospette, come richiesto dalla normativa.

A seguito delle irregolarità riscontrate, ai quattro gestori sono stati notificati i verbali di contestazione, ora al vaglio della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, che potrà confermare le sanzioni amministrative fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna sala, per un totale complessivo di 80.000 euro. La responsabilità solidale coinvolge anche i concessionari di gioco, chiamati a garantire il rispetto delle norme vigenti a tutela della legalità e della trasparenza nel settore.