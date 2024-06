Poker e casinò: le due facce del gioco online

Nel mese di maggio, la spesa per il poker cash online ha registrato un calo del 5,1%, scendendo a 5 milioni di euro rispetto ai 5,3 milioni dello stesso mese dell'anno precedente. Pokerstars, pur rimanendo leader di mercato, ha subito una significativa riduzione delle quote, perdendo l'11,3%. Al contrario, Lottomatica ha visto un incremento notevole, passando dal 9,1% al 14,9% (+64,4%). Altri operatori hanno mostrato performance positive, tra cui Planetwin365 (+1,8%), Eurobet (+10,8%), Admiral Sport (+7%), Bgame (+16,3%), Replatz (+11,1%), Sportbet (+42,9%) e Terrybet (+23,1%).

Il settore del poker a torneo online ha chiuso maggio in crescita, con una spesa di circa 9,2 milioni di euro, in aumento del 4,6% rispetto agli 8,8 milioni di maggio 2023. Anche in questo segmento Pokerstars rimane al vertice, seppur con quote di mercato in calo rispetto all'anno precedente. Lottomatica ha guadagnato il secondo posto, con un aumento delle quote del 26,3%. Altri operatori hanno riportato risultati positivi, come Vincitù (+50%), Admiral Sport (+9,7%), Domusbet (+20%) e Replatz (+9,5%).

Il mese di maggio è stato particolarmente positivo per i casinò online, con una spesa complessiva di 221,7 milioni di euro, in crescita del 15,8% rispetto ai 191,5 milioni di maggio dello scorso anno. Lottomatica si conferma leader di mercato con una quota del 22,9%. Anche Sisal (+11,8%) e Snaitech (+4,4%) hanno registrato crescite significative. Performance positive sono state osservate anche per Planetwin365 (+2,4%), Starcasinò (+7,5%), Replatz (+1,4%), Domusbet (+15,4%), Terrybet (+5,5%), Scommesseitalia (+12,9%), Betway (+14,8%), Betn1 (+26,1%) e Unibet (+11,1%).