Mercoledì 25 giugno 2025 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la sala del refettorio della Camera dei deputati in via del seminario 76 a Roma si terrà un evento dal titolo: “Un Piano Mattei verde per lo sviluppo, la pace e la sicurezza” in attesa di conferma l’intervento di Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Il link al programma.