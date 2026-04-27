Il Ministro Crosetto in visita ufficiale in Arabia Saudita ed Emirati Arabi

“Ho espresso solidarietà per le sofferenze dei cittadini sauditi e per i danni subiti alle infrastrutture critiche provocati dagli attacchi iraniani”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito al colloquio avuto con il suo omologo saudita Principe Khalid bin Salman Abdulaziz nel corso della visita ufficiale in Arabia Saudita. Al centro della missione, l’impegno dell’Italia a sostegno di Riad per affrontare la situazione di crisi, con specifico riferimento al sostegno militare difensivo fornito dal nostro Paese. I due Ministri hanno anche avuto un confronto sull’evoluzione del conflitto e sugli sforzi congiunti per agevolare una soluzione diplomatica. “Ho apprezzato l’impegno dell’Arabia Saudita per evitare un’ulteriore escalation del conflitto e per sostenere i negoziati in corso tra USA e Iran. Inoltre, abbiamo approfondito il tema del ripristino della libertà di navigazione nella regione, oltre alle prospettive di collaborazione nell’industria della difesa e nella cooperazione tra le nostre Forze Armate”, ha detto Crosetto. Dopo la visita in Arabia Saudita, il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato ad Abu Dhabi dove è stato ricevuto dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Con Sua Altezza abbiamo approfondito i termini operativi per rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi in ambito difesa e sicurezza. Inoltre, abbiamo analizzato i recenti sviluppi in Medio Oriente e le conseguenze del conflitto in Iran sulla stabilità della regione e a livello internazionale, anche considerando il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz. Ho espresso l’apprezzamento per il contributo degli Emirati Arabi alla de-escalation e l’auspicio per una soluzione diplomatica del conflitto”, ha dichiarato Crosetto al termine dell’incontro. In precedenza, il Ministro della Difesa ha incontrato il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa degli Emirati, con il quale ha avuto un confronto sugli attacchi perpetrati dall’Iran ad alcuni Paesi del Golfo: “Al termine del colloquio nel quale ho ribadito il sostegno dell’Italia, abbiamo sottoscritto una lettera di intenti volta ad approfondire la cooperazione tra i nostri Paesi in ambito Difesa, a partire dal dialogo tra Forze Armate, scambio di esperienze e addestramento”, ha detto il Ministro Crosetto.

Il primo comunicato della Difesa

Il secondo comunicato della Difesa