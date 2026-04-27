circle x black
Cerca nel sito
 

Il Ministro Crosetto in visita ufficiale in Arabia Saudita ed Emirati Arabi

27 aprile 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Ho espresso solidarietà per le sofferenze dei cittadini sauditi e per i danni subiti alle infrastrutture critiche provocati dagli attacchi iraniani”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito al colloquio avuto con il suo omologo saudita Principe Khalid bin Salman Abdulaziz nel corso della visita ufficiale in Arabia Saudita. Al centro della missione, l’impegno dell’Italia a sostegno di Riad per affrontare la situazione di crisi, con specifico riferimento al sostegno militare difensivo fornito dal nostro Paese. I due Ministri hanno anche avuto un confronto sull’evoluzione del conflitto e sugli sforzi congiunti per agevolare una soluzione diplomatica. “Ho apprezzato l’impegno dell’Arabia Saudita per evitare un’ulteriore escalation del conflitto e per sostenere i negoziati in corso tra USA e Iran. Inoltre, abbiamo approfondito il tema del ripristino della libertà di navigazione nella regione, oltre alle prospettive di collaborazione nell’industria della difesa e nella cooperazione tra le nostre Forze Armate”, ha detto Crosetto. Dopo la visita in Arabia Saudita, il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato ad Abu Dhabi dove è stato ricevuto dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Con Sua Altezza abbiamo approfondito i termini operativi per rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi in ambito difesa e sicurezza. Inoltre, abbiamo analizzato i recenti sviluppi in Medio Oriente e le conseguenze del conflitto in Iran sulla stabilità della regione e a livello internazionale, anche considerando il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz. Ho espresso l’apprezzamento per il contributo degli Emirati Arabi alla de-escalation e l’auspicio per una soluzione diplomatica del conflitto”, ha dichiarato Crosetto al termine dell’incontro. In precedenza, il Ministro della Difesa ha incontrato il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa degli Emirati, con il quale ha avuto un confronto sugli attacchi perpetrati dall’Iran ad alcuni Paesi del Golfo: “Al termine del colloquio nel quale ho ribadito il sostegno dell’Italia, abbiamo sottoscritto una lettera di intenti volta ad approfondire la cooperazione tra i nostri Paesi in ambito Difesa, a partire dal dialogo tra Forze Armate, scambio di esperienze e addestramento”, ha detto il Ministro Crosetto.

CTA

Il primo comunicato della Difesa

Il secondo comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Italia conflitto difesa Iran
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza