ALTÉRRA sostiene Absolute Energy nello sviluppo di capacità di energia rinnovabile su scala gigawatt in Italia

ABU DHABI, EAU, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- ALTÉRRA, il veicolo di investimento climatico degli Emirati Arabi Uniti del valore di 30 miliardi di dollari USA, oggi ha annunciato un impegno di finanziamento pari a 50 milioni di euro, tramite l'Acceleration Fund di ALTÉRRA, in Absolute Energy, un'innovativa piattaforma italiana dedicata alle rinnovabili. Il coinvestimento, effettuato insieme al gestore di investimenti infrastrutturali globali, I Squared Capital, contribuirà ad accelerare lo sviluppo di una pipeline iniziale attiva di progetti da 1,4 GW in tutta Italia.

Absolute Energy si concentra sullo sviluppo rapido di numerosi progetti solari di scala medio-piccola in tutta Italia, sfruttando il favorevole contesto normativo del paese, tra cui procedure di autorizzazione accelerate e accesso garantito alla rete. Grazie a questa iniziale espansione di 1,4 GW di capacità di energia solare e di accumulo in batteria, parallelamente a una pipeline di sviluppo più ampia che supera i 6 GW, Absolute Energy è ben posizionata per trasformarsi in produttore di energia indipendente (IPP) di nuova generazione, in grado di svolgere un ruolo chiave nel promuovere gli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica dell'Italia.

Secondo le stime di ALTÉRRA, questa pipeline da 1,4 GW potrebbe evitare emissioni fino a 380.000 tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO₂e) all'anno[1].

L'Italia si è posta un obiettivo nazionale di 46 GW di nuova capacità solare entro il 2030 per centrare le ambizioni di zero emissioni nette a livello nazionale, rispondere alla crescente domanda di energia, rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dalle importazioni nel settore. Grazie a condizioni favorevoli, quali elevati livelli di irraggiamento solare abbinati a politiche di sostegno, l'Italia rappresenta un'interessante opportunità di mercato per lo sviluppo delle infrastrutture solari in un momento cruciale della transizione energetica europea.

Sua eccellenza Majid Al Suwaidi, amministratore delegato di ALTÉRRA, ha commentato:

"Siamo entusiasti di supportare l'ingresso di Absolute Energy nella sua prossima fase di crescita. Grazie a una solida pipeline e a una profonda competenza nel settore, l'azienda contribuirà a guidare il futuro dell'energia pulita in Italia. ALTÉRRA investe per accelerare la transizione climatica attraverso approcci e partnership di tipo innovativo. Grazie alla collaborazione con un leader globale come I Squared Capital, con la sua consolidata esperienza nella creazione di piattaforme e negli investimenti nelle rinnovabili, questo investimento dimostra ulteriormente come ALTÉRRA collabori con i partner per investire su larga scala e velocizzare l'impatto nei mercati chiave".

Sadek Wahba, presidente e Managing Partner di I Squared Capital, ha affermato: "Siamo orgogliosi di accogliere ALTÉRRA come partner strategico di Absolute Energy. Questo investimento sottolinea la forza della piattaforma e la portata dell'opportunità per l'accelerazione della transizione energetica dell'Italia. ALTÉRRA è un'azienda con una profonda attenzione e ambizione per il clima, e ne condividiamo l'impegno nell'impiego di capitali in tempi brevi e che generano un impatto. Questa partnership rappresenta un potente supporto al modello innovativo di Absolute Energy e all'approccio consolidato di I Squared nella creazione di infrastrutture trasformative in settori critici a livello mondiale".

Informazioni su ALTÉRRA

ALTÉRRA è il maggior strumento di investimento privato al mondo per la finanza climatica. Lanciato alla COP28 con un impegno di 30 miliardi di dollari USA da parte degli Emirati Arabi Uniti, ALTÉRRA punta a creare partnership innovative per mobilizzare 250 miliardi di dollari a livello globale entro il 2030, per finanziare la nuova economia climatica e accelerare la transizione climatica.

L'impatto di ALTÉRRA è amplificato dalla struttura a doppio braccio dell'azienda: il Fondo di accelerazione da 25 miliardi di dollari indirizza i capitali verso progetti cruciali per accelerare su larga scala la transizione globale verso un'economia a zero emissioni nette e resiliente ai cambiamenti climatici. Il Fondo di trasformazione da 5 miliardi di dollari incentiva i flussi di investimento in opportunità climatiche ad alta crescita nei mercati sottoserviti e fornisce capitale catalizzatore.

Altérra Management Limited detiene i regolari permessi ed è autorizzata dalla ADGM Financial Services Regulatory Authority ai sensi del numero di autorizzazione 200001 per i servizi finanziari.

Informazioni su I Squared Capital

I Squared Capital è un importante investitore mondiale in infrastrutture, con asset in gestione per 45 miliardi di dollari. Realizziamo e sviluppiamo infrastrutture fondamentali che forniscono servizi essenziali a milioni di persone in tutto il mondo. Il nostro portafoglio comprende oltre 90 aziende che operano in più di 70 paesi e abbracciano settori quali energia, servizi di pubblica utilità, trasporti, infrastrutture digitali, ambientali e sociali. Con sede a Miami, il nostro team di oltre 300 professionisti è dislocato in uffici ad Abu Dhabi, Londra, Monaco, Nuova Delhi, San Paolo, Singapore, Sydney e Taipei. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.isquaredcapital.com.

[1] Sulla base di ipotesi quali il fattore di capacità e il degrado delle risorse rinnovabili, la valutazione delle emissioni del ciclo di vita, l'attuale intensità di carbonio della rete elettrica e uno scenario controfattuale.

