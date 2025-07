BFT Burzoni festeggia il 51° anniversario nel nuovo centro sportivo sostenuto dall’azienda

Piacenza, 22/07/2025. Cinquantuno anni di storia aziendale sono un traguardo importante, e per BFT Burzoni è stata anche l’occasione per riaffermare il proprio legame con il territorio, scegliendo di festeggiare nel nuovo Sporting Club Quarto: un centro sportivo completamente rinnovato e ampliato grazie all’impegno di sei soci: Arianna Burzoni e Gian Luca Andrina, Alessandro Abbati, Stefano Tosi, Francesco Vanini e Giuseppe Boeri. Una scelta che racconta bene il loro stile, fatto di radici solide e attenzione vera al territorio.

La tradizionale festa estiva ha così assunto un significato duplice: da un lato, un elegante momento di condivisione con clienti, collaboratori e stakeholder per celebrare i 51 anni di attività; dall’altro, l’occasione per dare visibilità a uno spazio riqualificato con cura e visione, pensato per accogliere sportivi, famiglie e appassionati. Lo Sporting Club Quarto non è solo un centro sportivo, ma un luogo aperto alla comunità, frutto dell’impegno di sei soci che hanno creduto in un progetto capace di coniugare benessere, relazioni e crescita del territorio. «Abbiamo scelto di ospitare qui la nostra festa aziendale – spiega Arianna Burzoni, CEO di BFT Burzoni e presidente dello Sporting Club Quarto – perché per noi rappresenta qualcosa di più di una semplice location. È uno spazio che racconta il nostro modo di fare impresa: guardare avanti, creare relazioni, credere nelle persone. Qui oggi ospitiamo l’Accademia Moretti, con 12 squadre di giovanissimi calciatori, e abbiamo voluto pensare anche agli adulti, realizzando l’area padel. È un luogo aperto, dove sport e armonia vanno di pari passo».

Un messaggio chiaro: anche se BFT Burzoni è oggi una realtà strutturata, con un respiro nazionale ed europeo, l’attenzione per la propria terra d’origine non è mai venuta meno. «Sostenere il territorio – aggiunge – è una scelta profonda. Perché ricevere valore significa anche saperlo restituire».

Secondo Gian Luca Andrina, vicepresidente del club e direttore commerciale dell’azienda, aprire le porte di un centro come questo agli stakeholder ha un significato preciso: «È un modo per mostrare chi siamo anche fuori dall’azienda. La propensione all’investimento, l’attenzione alle persone, l’impegno nel creare occasioni: tutto questo fa parte del nostro DNA imprenditoriale. E lo sport condivide molti dei valori che guidano anche il nostro lavoro». Un impegno che non si esaurisce nello sport, ma che coinvolge da anni anche il mondo della scuola e della formazione, con progetti concreti nati per avvicinare giovani talenti alle competenze tecniche richieste dal mercato.

Anche la progettazione del centro è il frutto di un lavoro condiviso: «Abbiamo raccolto le idee dei soci e cercato di restituire uno spazio che fosse funzionale, accogliente, coerente con gli obiettivi – racconta Alessandro Abbati, socio e progettista strutturale del centro –. Un progetto che ci ha coinvolto da ogni punto di vista, tecnico ma anche umano. E oggi ci emoziona vedere questo spazio vissuto con entusiasmo da tutta la comunità».

Soddisfazione anche da parte di Stefano Tosi, che ha curato la sostenibilità finanziaria dell’operazione: «Abbiamo investito solo risorse private, ma il centro è a disposizione di tutti. In un Comune come quello di Gossolengo, questa struttura rappresenta un punto di riferimento importante, che probabilmente con fondi pubblici non sarebbe mai nato. Siamo felici di aver lasciato un segno concreto».

A rendere ancora più speciale la serata, una cornice artistica all’altezza dell’occasione: l’Orchestra Bensi ha accompagnato la cena con una performance elegante ed emozionante, seguita dall’intervento comico di Carmine Faraco che ha strappato applausi e sorrisi. L’atmosfera? Leggera, ma densa di significato. Perché, quando un’azienda riesce a celebrare il proprio successo condividendolo con gli altri, allora non è solo una festa: è il modo più autentico per mostrare ciò in cui si crede.

