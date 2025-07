Bybit e Cactus Custody annunciano una partnership strategica che include l'integrazione con Cactus Oasis

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 24 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, annuncia oggi una partnership strategica con Cactus Custody, il principale depositario di asset digitali conforme e autorizzato in Asia, di proprietà di Matrixport Group. In collaborazione, le due aziende lanciano una soluzione di regolamento fuori borsa tramite Cactus Oasis, progettata per migliorare la sicurezza degli asset, l'efficienza del capitale e il controllo operativo per i clienti istituzionali. L'integrazione sarà attiva a partire dal 28 luglio 2025.

Questa partnership consente ai clienti istituzionali e professionisti di contrattare direttamente su Bybit senza dover prefinanziare i propri conti utilizzati per la Borsa. I clienti depositano le garanzie in Cactus Custody, dove le attività sono tenute in custodia completamente separata e regolamentata per il trasferimento a Bybit solo al momento della liquidazione delle transazioni, riducendo il rischio di controparte e mantenendo al contempo l'accesso alla liquidità del mercato.

Shunyet Jan, Head of Institutional and Derivatives di Bybit, ha commentato: "Bybit si impegna a fornire alle istituzioni un ambiente di trading sicuro ed efficiente. L'integrazione di Cactus Oasis offre ai nostri clienti una maggiore flessibilità nella gestione della liquidità senza compromessi in termini di protezione degli asset".

Maggiore sicurezza ed efficienza delle risorse

Grazie a Cactus Oasis i clienti istituzionali possono fare trading su Bybit mantenendo le proprie garanzie custodite in modo sicuro e indipendente. Con Cactus Custody gli asset restano protetti fino alla conclusione della transazione, per migliorare l'efficienza del capitale e allinearsi ai rigorosi requisiti di governance interna.

Cactus Custody garantisce una sicurezza pari a quella bancaria tramite un sistema di portafogli caldi e freddi a più livelli che combina la crittografia del modulo di sicurezza hardware (HSM) con l'archiviazione a freddo di livello istituzionale. Ha ottenuto le certificazioni SOC 1 Tipo 1 e SOC 2 Tipo 2 rilasciate da Deloitte e le licenze come Hong Kong Trust Company e Trust or Company Service Provider (TCSP), rilasciate dall'Hong Kong Monetary Authority, e risponde così agli standard di conformità dei principali istituti finanziari.

Cactus Oasis: su misura per le esigenze istituzionali

Cactus Oasis offre la custodia multipiattaforma tramite conti Buffer, una funzionalità Cactus Oasis che semplifica la gestione delle risorse su più exchange. Fornisce controlli di rischio flessibili, tra cui modalità di doppia autorizzazione e pre-autorizzazione, flussi di lavoro di approvazione e liquidazione personalizzabili e conformità ai requisiti KYC, KYB e KYT. L'accesso basato sui ruoli e sulle autorizzazioni multilivello garantiscono la solidità della governance e l'efficienza operativa.

Wendy Jiang, General Manager di Cactus Custody, ha affermato: "Questa integrazione con Bybit risponde alle esigenze istituzionali di custodia sicura, riduzione del rischio ed efficienza della compensazione post-negoziazione. Rappresenta un passo significativo nel progresso delle infrastrutture per il trading di asset digitali e nel favorire l'adozione istituzionale".

Promozione dell'adozione istituzionale a livello globale

Bybit e Cactus Custody condividono una visione comune: supportare l'adozione istituzionale con un'infrastruttura conforme, trasparente e scalabile. Questa partnership genera un impatto particolare per le istituzioni nella regione Asia-Pacifico, dove chiarezza normativa, controlli del rischio e flessibilità del capitale sono essenziali per un impegno a lungo termine.

