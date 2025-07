Cango Inc. annuncia il completamento dell'acquisizione secondaria e la nomina del nuovo gruppo dirigente

HONG KONG, 24 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ha annunciato oggi la sua trasformazione in un miner globale di Bitcoin con la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione (il "Consiglio") e di un gruppo dirigente senior che vanta una profonda competenza in infrastrutture di asset digitali, finanza e investimenti energetici.

Il 23 luglio 2025, il Consiglio ha nominato (i) Xin Jin Presidente del Consiglio e Amministratore non esecutivo, (ii) Peng Yu CEO e Amministratore, (iii) Chang-Wei Chiu Direttore, (iv) Yongyi Zhang Direttore finanziario e (v) Simon Ming Yeung Tang Direttore informatico. Per rafforzare la governance, il Consiglio ha inoltre nominato (i) Chi Ming Lee Amministratore indipendente, membro del Comitato per la remunerazione e del Comitato per le nomine e la governance aziendale, (ii) Yanjun Lin Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per la remunerazione e membro del Comitato per le nomine e la governance aziendale, e (iii) Haitian Lu Presidente del Comitato per le nomine e la governance aziendale e membro del Comitato per la remunerazione. Il Consiglio ha inoltre accettato le dimissioni di Xiaojun Zhang dalle cariche di Direttore e Presidente e di Jiayuan Lin dalle cariche di CEO, CFO ad interim e Amministratore. Tutte le modifiche hanno effetto immediato.

Commenta Peng Yu, CEO e Direttore: "Questo gruppo dirigente fornisce a Cango il giusto mix di capacità per portare a termine la nostra prossima fase di crescita. Dopo esserci trasformati con successo in miner di Bitcoin, negli ultimi sette mesi abbiamo già compiuto notevoli progressi, diventando uno dei più grandi miner di Bitcoin al mondo. Grazie a un bilancio solido e a una chiara visione a lungo termine, la nostra esperienza collettiva ci aiuterà ad andare oltre i 50 EH/s già implementati, non solo salvaguardando ma anche incrementando strategicamente la nostra tesoreria di oltre 4.000 Bitcoin per massimizzare il valore per gli azionisti. Inizieremo a sviluppare opportunità di calcolo sostenibili e ad alte prestazioni, espandendo strategicamente a monte le risorse energetiche dedicate, in particolare l'energia green, che creeranno valore duraturo per gli azionisti e favoriranno un'ulteriore crescita".

Xiaojun Zhang e Jiayuan Lin si sono dimessi dal ruolo di co-fondatori in concomitanza con una vendita secondaria di 10 milioni di azioni di Classe B a Enduring Wealth Capital Limited per 70 milioni di dollari. Hanno convertito le restanti azioni di Classe B in azioni di Classe A, detenendo ora il 18,54% del totale delle azioni in circolazione e il 12,07% del diritto di voto. Enduring Wealth Capital Limited detiene attualmente circa il 2,82% delle azioni in circolazione e il 36,73% del potere di voto.

Articolo completo: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-07-23_Cango%20Inc.%20Announces%20Completion%20of%20Secondary%20Acquisition%20and%20Appointment%20of%20New%20Leadership%20Team.pdf

Contatto per le relazioni con gli investitori

Juliet YE, Direttrice comunicazioniCango Inc.E-mail: ir@cangoonline.com

