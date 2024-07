Clara Serrao e Gianpietro Vallorani, Personale Perfetto In 7 Giorni: il Bestseller su come acquisire i migliori talenti per la propria azienda

Milano, 12.07.2024 – Attrarre talenti realmente qualificati per la propria azienda è il sogno di qualsiasi imprenditore. Peccato però che troppo spesso la selezione del personale richiede una tale quantità di tempo che, pur partendo da una buona rosa di candidati di partenza, non sempre si riesce a selezionare la “figura giusta”. In questo contesto, tuttavia, la tecnologia ci viene in aiuto.

Per tutte quelle imprese che desiderano migliorare la selezione del proprio personale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gianpietro Vallorani e Clara Serrao “PERSONALE PERFETTO IN 7 GIORNI. Scopri la macchina di selezione del personale che elimina tutte le agenzie e gli sprechi” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la gestione delle risorse umane in pochi semplici passi.

“Il nostro libro descrive lo sviluppo di un sistema di selezione automatica del personale, ideato per ottimizzare i processi di reclutamento in azienda” afferma Clara Serrao, autrice del libro. “Al suo interno andiamo ad illustrare come integrare strategie di impresa, marketing e vendita con tecniche avanzate di selezione del personale. Inutile dire che il nostro manoscritto rappresenta davvero un punto di riferimento essenziale per imprenditori e manager” conclude Gianpietro Vallorani, co-autore.

Secondo gli autori, il processo di selezione del personale può essere implementato a livello aziendale in maniera completamente automatica. Come dimostrano gli esempi presenti nel libro di Clara Serrao e Gianpietro Vallorani, tale sistema non solo riduce tempi e costi del processo di reclutamento ma, integrando strategie di marketing innovative, assicura l’acquisizione di profili altamente qualificati.

“Attraverso il libro, gli autori hanno voluto condividere le proprie competenze ed esperienze accumulate nel campo della selezione del personale e della gestione aziendale, a tutti quegli imprenditori e professionisti che si trovano ad affrontare le sfide quotidiane della gestione delle risorse umane” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Migliorare l’efficienza nella selezione del personale grazie alla tecnologia è possibile: tutto sta nel mettere in pratica i consigli di Gianpietro Vallorani e Clara Serrao”.

“Abbiamo scelto di affidarci a Giacomo Bruno essendo l’unico vero specialista in Italia nel campo dell’editoria digitale” conclude Gianpietro Vallorani, co-autore del libro. “Il team Bruno Editore supporta i propri autori non solo nella pubblicazione del testo ma anche nella sua promozione editoriale, assicurando che i suoi contenuti arrivino a un pubblico vastissimo di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4ezJFg7

Clara Serrao, di Reggio Emilia, classe 1968, diplomata al Liceo Classico e al conservatorio. Si trasferisce a Milano nel 1988 per praticare judo con i fratelli Vismara e frequentare l’ISEF in Cattolica. Qui insegna judo al Collegio San Carlo e studia jazz con Alberto Barattini. D’estate insegna alla Scuola di Sport Barilla nell’appennino parmense. Nel 1995 diventa consulente commerciale nel settore assicurativo e automobilistico, per poi diventare consulente in ambito HR. A fine 2005 fonda Almagroup Srl, perfezionando un sistema di selezione innovativo che nel 2017 rivoluziona con SelezioneAutomatica™, con l’obiettivo di trasmettere il suo know-how in affiancamento ai titolari di azienda per farne un processo interno alle stesse. Sito web: https://www.almagroup.biz - https://www.personaleperfetto.com/

Gianpietro Vallorani, nato il 21 ottobre 1979 a San Benedetto del Tronto, è un imprenditore che ha rivoluzionato il settore della distribuzione automatica. Da quando nel 1998 si è unito all’azienda di famiglia, Eurocedibe Srl Società Benefit, ha trasformato l’impresa insieme a suo fratello Luca, rendendola leader del centro Italia grazie alle sue spiccate competenze in strategia di impresa, marketing e vendite. Nel 2020, Gianpietro ha pubblicato “È ORA!”, un libro che ha ispirato il nome della prima Rete di Imprese della Distribuzione Automatica in Italia, da lui fondata nel 2021. La sua vita personale è profondamente intrecciata al suo impegno professionale: vive con la compagna Daniela, il figlio Diego e i figli di Daniela, Nora e Giona, riflettendo la sua dedizione alla famiglia e al lavoro. Sito web: https://www.gianpietrovallorani.it/ - https://www.personaleperfetto.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it