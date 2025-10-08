Dall'intelligenza artificiale alla creatività: ecco le tendenze per i giocattoli della Spielwarenmesse 2026

NORIMBERGA, Germania, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Quali sviluppi caratterizzeranno il mondo dei giocattoli nel 2026? Il TrendCommittee Internazionale della Spielwarenmesse, grazie alla sua pluriennale esperienza, ha identificato due tendenze centrali nel settore dei giocattoli: mentre la prima tendenza, "AI Loves (to) Play", mostra come le tecnologie innovative stiano ridefinendo il gioco, la seconda tendenza, "Creative Mindfulness", punta su approcci creativi per esperienze consapevoli. La selezione del TrendCommittee riflette gli impulsi più importanti del settore e fornisce al commercio un orientamento sulla direzione che seguirà il gioco nel prossimo anno. Le ToyTrends 2026 saranno presentate dal 27 al 31 gennaio nell'area speciale allestita all'ingresso centrale della Spielwarenmesse. Esempi di prodotti stimolanti esposti in isole tematiche invitano alla scoperta e alla sperimentazione. Ulteriori spunti per la creazione dell'assortimento saranno forniti dalle conferenze ToyTrend nel Toy Business Forum.

Nuova interattività nel gioco

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, sia che si tratti di assistenti vocali digitali, consigli personalizzati o dispositivi intelligenti per la casa. Ora questa tecnologia sta conquistando anche il mondo dei giocattoli: con la tendenza "AI Loves (to) Play", l'attenzione si concentra su prodotti che possono fare molto di più che reagire. Riconoscono le preferenze individuali, accompagnano i bambini nella risoluzione di compiti, raccontano storie e si evolvono insieme ai loro giovani utenti. Dai robot in grado di apprendere ai personaggi parlanti, fino ai sistemi di apprendimento intelligenti: i moderni giocattoli basati sull'intelligenza artificiale creano una nuova esperienza di gioco interattiva che unisce tecnologia e fantasia. Lo schermo non è sempre al centro dell'attenzione: molti giocattoli basati sull'intelligenza artificiale funzionano anche senza schermo.

Creatività e consapevolezza come esperienza

In contrapposizione all'innovazione digitale, la tendenza della "Creative Mindfulness" punta sull'esperienza consapevole della creatività e dell'attività manuale. Il lavoro creativo apre nuove prospettive e crea spazio per il relax e l'ispirazione. I bambini si immergono con curiosità nel mondo dei colori e dei materiali, danno libero sfogo alla loro fantasia e sviluppano nuove abilità in modo giocoso. Gli adulti scoprono nell'attività creativa un modo per lasciarsi alle spalle la routine quotidiana e liberare la mente. La "Creative Mindfulness" invita a esplorare i più svariati percorsi creativi, dalla pittura e dal bricolage all'upcycling e alle tecniche artigianali come la lavorazione del legno, l'infeltrimento o la ceramica. La gioia di creare qualcosa con le proprie mani favorisce la concentrazione, la fiducia in se stessi e la consapevolezza.

