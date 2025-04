DEKRA continua il suo percorso di crescita e trasformazione

Il modello di Business orientato al futuro garantisce il successo del 2024

ROMA, 10 aprile 2025 /PRNewswire/ -- DEKRA ha mantenuto la rotta anche nel 2024 e ha proseguito nella crescita nonostante il contesto economico e geopolitico instabile. Il suo fatturato globale è aumentato del 4,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4,29 miliardi di euro, con un aumento del 7% nel core business, senza considerare il lavoro temporaneo. Ha fatto registrare un aumento dell'EBIT pari all'4,2%, toccando i 266 milioni di euro, e una crescita dell'EBITDA pari all'5,4%, per un totale di 480,1 milioni di euro. Inoltre, la forza lavoro fissa è cresciuta di 800 unità, raggiungendo approssimativamente i 33.000 dipendenti. In totale, la principale organizzazione di controllo al mondo non quotata in borsa impiega circa 48.000 esperti.

"Grazie al nostro modello di business lungimirante, ci siamo assicurati una crescita robusta nonostante le forti tensioni economiche in atto durante l'anno. La decisione di incentrare l'attività di DEKRA sui megatrend Mobilità del futuro, Sostenibilità, Cyber sicurezza e Intelligenza artificiale con la 'Strategia 2025' è stata fondamentale per il nostro successo economico nel 2024", ha dichiarato il CEO di DEKRA Stan Zurkiewicz in occasione della conferenza stampa annuale dell'azienda presso la sede centrale di Stoccarda.

"Il personale è il nostro bene più prezioso. Per questo siamo orgogliosi di aver continuato ad ampliare la nostra forza lavoro anche in tempi turbolenti come i nostri", ha aggiunto il Direttore finanziario e Risorse Umane di DEKRA, Wolfgang Linsenmaier. "Questo è un forte segnale della resilienza del modello di business adottato da DEKRA e delle nostre chiare ambizioni per il futuro".

Leggi la versione integrale: https://www.dekra.it/it/news/

- L'immagine è disponibile all'indirizzo AP –

Data Roma, 10.04.2025 DEKRA e.V. Contatto Lavinia Ceccarelli Comunicazione aziendale Telefono +39 0687203038 Handwerkstraße 15 E-mail lavinia.ceccarelli@dekra.com D-70565 Stoccarda https://report.dekra.com/en

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dekra-continua-il-suo-percorso-di-crescita-e-trasformazione-302425565.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire