Euro 2024 – Spagna-Germania, finale anticipata sul filo dell’equilibrio Musiala e compagni, qualificati a 1,95 su Sisal.it, pronti a battere la Roja

Roma, 04 luglio 2024 – Una finale anticipata tra le due formazioni che, nella storia, hanno vinto più volte il campionato Europeo, tre a testa. Venerdì sera la MHPArena di Stoccarda sarà il teatro della sfida che apre i quarti di finale: Spagna-Germania. La squadra che finora ha sempre vinto contro i padroni di casa; la miglior difesa, quella delle Furie Rosse contro il miglior attacco, quello formato da Musiala e compagni. Le due formazioni sono tra le cinque ancora imbattute del torneo, le altre sono Inghilterra, Francia e Svizzera, e vogliono puntare ad arrivare a Berlino per giocarsi il titolo di Euro 2024. Gli esperti Sisal si aspettano una gara in grandissimo equilibrio con la Spagna vincente a 2,70 contro il 2,80 della Germania mentre si sale a 3,15 per il pareggio. Stessa quota per la gara che si protrae ai tempi supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 5,75. La bilancia pende sempre dalla parte iberica per ciò che riguarda il passaggio turno: 1,85 contro 1,95 dei padroni di casa. Piccolo dato statistico: i tedeschi non battono gli spagnoli, in competizioni ufficiali, da 36 anni ovvero dal girone di Euro 1988 che si giocò proprio in Germania. In sei dei sette incroci più recenti le sfide sono terminate con meno di tre gol totali: logico che l’Under, a 1,75, si faccia preferire all’Over, offerto a 200. Partita tiratissima con posta in palio enorme, normale che gli episodi potrebbero fare la differenza: sia un gol di testa che uno da fuori area si giocano a 2,75, ipotesi da non scartare visti i protagonisti che scenderanno in campo. Ma anche chi entrerà a gara in corso vorrà dire la sua: le due nazionali dispongono di rose profondissime tanto che un gol dalla panchina è in quota a 2,00.

Si parlava di protagonisti. Ferrán Torres, con 3 reti realizzate, è il capocannoniere all-time della sfida insieme alla leggenda spagnola Raul. Il quarto gol dell’esterno del Barcellona alla Germania è offerto a 4,50. Lato Furie Rosse da tenere d’occhio anche Álvaro Morata, a segno a 3,75, e il giovanissimo Lamine Yamal, classe 2007, che potrebbe essere protagonista con gol o assist 2,70. Nagelsmann, neanche a dirlo, si affida al tridente che, finora, ha prodotto sette gol su dieci complessivi per i padroni di casa: Nicklas Füllkrug, gol a 4,00 e letale quando parte dalla panchina; Kai Havertz anche lui offerto alla stessa quota del bomber del Borussia Dortmund per entrare nel tabellino dei marcatori e Jamal Musiala, già a quota tre reti e pronto a migliorare ancora il suo score personale a 4,50.

