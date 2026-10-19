FAWCAR debutta a Milano con una gamma di cinque SUV, apre il proprio capitolo in Italia

MILANO, ITALIA – Media OutReach Newswire – 17 ottobre 2026 – Quando l’eredità della produzione automobilistica orientale incontra lo stile di vita italiano, un nuovo dialogo sulla mobilità tra Cina ed Europa sta per aprirsi a Milano. Il 20 ottobre FAWCAR terrà l’evento di lancio dei nuovi modelli a Milano, in Italia. Con una gamma composta da cinque SUV, FAWCAR sbarca ufficialmente sul mercato italiano, avvalendosi di settant’anni di competenza nella costruzione di automobili per soddisfare le diverse esigenze di mobilità e di stile di vita locali.

Cinque SUV presentati insieme, con un posizionamento di prodotto che copre molteplici scenari d’uso

Durante l’evento verranno esposti SUV con tre tipologie di propulsione: motore a combustione interna (ICE), batteria elettrica (BEV) e ibrido plug‑in (PHEV).

Tre modelli a combustione interna si rivolgono a segmenti di mercato ben definiti: ‑ BESTUNE B70S, dallo stile sportivo e prestazioni elevate, è pensato per i giovani utenti che danno priorità alla maneggevolezza e all’estetica; ‑ BESTUNE T77, con dimensioni compatte e un elevato sfruttamento degli spazi, è studiato per gli spostamenti urbani e l’uso familiare quotidiano; ‑ BESTUNE T90, dotato di ampi spazi interni, è ideale per i viaggi familiari su lunghe distanze e gli spostamenti interurbani.

I modelli a nuova energia sono altrettanto interessanti: Il JOYEE S04, SUV elettrico a batteria concepito per la mobilità urbana, sfrutta l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) e i bassi consumi energetici per risolvere le criticità della mobilità urbana italiana. Il JOYEE S08, SUV ibrido plug‑in, garantisce un’autonomia estesa e una potenza robusta eliminando l’ansia da autonomia; affronta senza difficoltà i complessi percorsi montani e rappresenta la soluzione perfetta per i viaggi familiari in tutti gli scenari.

Più di una presentazione di automobili: un viaggio di esperienza del marchio

FAWCAR potenzia il mercato italiano grazie alla propria eredità automobilistica di settant’anni e al proprio portafoglio tecnologico multi‑energetico. Sulla base degli scenari di mobilità locali, FAWCAR propone prodotti adattati al territorio, soddisfa richieste diversificate e offre soluzioni di mobilità complete e di alta qualità agli utenti locali.

Giornalisti, KOL e professionisti del settore automobilistico provenienti da vari ambiti si riuniranno a Milano per assistere all’ingresso di FAWCAR nel mercato italiano. In questa occasione il marchio rivelerà anche la propria rete di vendita e assistenza in Italia, oltre ai piani di consegna dei veicoli.

20 ottobre, ci vediamo a Milano.

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