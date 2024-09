Geotab integra i dati delle flotte del Gruppo Volkswagen

Le flotte composte dalle automobili dei marchi VW, Audi, Seat, CUPRA, Škoda e tutti i loro veicoli commerciali possono ora beneficiare di una soluzione telematica chiavi in mano, all'interno di un ecosistema integrato

ROMA, 24 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Geotab – leader globale nell'ambito della tecnologia per i veicoli connessi, annuncia la sua collaborazione con Volkswagen Group Info Services AG (VW GIS), un partner strategico, per i dati dei veicoli multimarca del Gruppo Volkswagen. Questo traguardo segna per Geotab un nuovo significativo avanzamento nello sviluppo della sua vasta rete di partner tra le case produttrici. Coniugando i dati di alta qualità dei veicoli delle flotte multimarca del Gruppo Volkswagen e le potenzialità della piattaforma di Geotab, la partnership mette a disposizione degli operatori delle flotte le soluzioni di telematica e mobilità connessa migliori della categoria, installate direttamente in fabbrica, senza bisogno di ulteriori dispositivi telematici aftermarket.

Con il consenso dei clienti, i sensori integrati raccolgono infatti i dati generati dai veicoli delle flotte dei marchi del Gruppo Volkswagen. Su richiesta, questi dati vengono trasferiti tramite un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) alla piattaforma di Geotab, che semplifica la raccolta e l'elaborazione dei dati, consentendo un'analisi avanzata e fornendo approfondimenti analitici pronti all'uso, garantendone al contempo la privacy e la sicurezza. Inoltre, l'integrazione certifica che tutti i dati vengano trasmessi e archiviati all'interno di un database Geotab sicuro, così da restare sotto il controllo del proprietario della flotta. Questi dati intelligenti supportano le organizzazioni di livello enterprise, o che operano nel leasing e noleggio veicoli, nel settore delle consegne dell'ultimo miglio, nei servizi pubblici o nella mobilità, abilitando decisioni strategiche su temi quali produttività e conformità alle normative.

"Grazie alla partnership con Volkswagen Group Info Services AG, siamo in grado di raggiungere e soddisfare una base di clienti più ampia, alla ricerca di soluzioni per la gestione delle flotte attraverso la telematica installata in fabbrica. L'integrazione con i noti marchi del portafoglio del Gruppo Volkswagen ci permette inoltre di consolidare ulteriormente la fiducia dei clienti. Ma Geotab non è l'unica a beneficiarne: l'integrazione tra Volkswagen Group Info Services AG e-Geotab offre molti vantaggi sia per le case produttrici che per gli utenti, che non devono costruire e mantenere la propria suite di tecnologie per l'elaborazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati. Al contrario, gli utenti trasmettono agilmente i propri dati alla piattaforma telematica tramite il cloud-to-cloud grazie alle API. I clienti continuano a ricevere informazioni da tutti i dati specifici dell'OEM, oltre a quelli di altri produttori nel caso di una flotta mista, elaborati in modo ottimale e integrati con le altre informazioni dei veicoli per fornire una visione a 360 gradi sulle flotte", ha dichiarato Christoph Ludewig, Vice President, Europe OEM and Leasing/Rental/Mobility di Geotab.

La piattaforma MyGeotab attualmente integra i dati generati dai veicoli di vari produttori, tra cui il Gruppo Volkswagen (VW, Audi, Škoda, CUPRA, Seat), il Gruppo BMW-Mini, Renault, Dacia, Ford, tutti i marchi Stellantis e Mercedes-Benz, oltre ai dati provenienti dai dispositivi telematici di Geotab. Le preziose analisi così ottenute contribuiscono agli sforzi di sostenibilità e ai report CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ad esempio, gli operatori delle flotte possono ottimizzare i percorsi, aumentare l'efficienza del carburante, identificare il potenziale di elettrificazione, incoraggiare una maggiore sicurezza a bordo e ridurre i tempi di sosta a motore acceso. MyGeotab elabora i dati per ottenere approfondimenti analitici completi, fornendo ai gestori delle flotte una migliore comprensione delle prestazioni dei propri veicoli.

"Siamo entusiasti di collaborare con Geotab per offrire una telematica avanzata agli operatori delle flotte in tutta Europa. Integrando i dati generati dai veicoli dei marchi del Gruppo Volkswagen con le soluzioni di Geotab, consentiamo ai gestori delle flotte di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità, prendendo decisioni in tempo reale senza bisogno di hardware aggiuntivo", ha dichiarato Patricia Stich, Presidente di VW Group Info Services AG.

*La soluzione integrata Geotab per VW Group Info Services AG sarà disponibile a partire da settembre 2024 in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Geotab, leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, utilizza l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo a ridurne al contempo i costi. Con il supporto di un team di esperti di alto livello composto da data scientist, tecnici professionisti ed esperti di intelligenza artificiale, siamo in grado di ottimizzare il business di oltre 50.000 clienti in 160 Paesi, elaborando ogni ora miliardi di dati relativi a oltre 4 milioni di veicoli. La sicurezza e la privacy dei dati sono i pilastri delle nostre attività e, per questo, siamo il partner di riferimento per numerose organizzazioni nel mondo, tra cui aziende Fortune 500 ed alcune delle più importanti flotte del settore pubblico. La piattaforma aperta di Geotab e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Per ulteriori informazioni, visita il sito, seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

Volkswagen Group Info Services AG è stata fondata nel 2019 come una controllata di CARIAD SE ed è presente sul mercato nella sua forma attuale dal 2021, con sede a Wolfsburg. Agisce come punto di contatto centrale e partner contrattuale per i prodotti dati cross-brand del Gruppo Volkswagen, oltre a essere forza trainante e partner per i fornitori di software nello sviluppo dei loro modelli di business basati sui dati e nel miglioramento dei processi relativi ai veicoli del Gruppo. I dati statici e dinamici dei veicoli dei marchi Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Seat, Cupra, Skoda e Audi vengono raggruppati per un utilizzo scalabile e resi disponibili in forma standardizzata sul "Data Hub". drivesomethinggreater.com.

