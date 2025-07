Il Caffè del Birbantello 2025, gli insegnanti diventano eroi quotidiani I bambini disegnano una special edition di Caffè Borbone dedicata al tema dell’insegnante-eroe

Napoli, 19 giugno 2025 – Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, annuncia la nuova edizione del progettosociale Il Caffè del Birbantello nato nel 2022 a Napoli tra i vicoli di Rione Sanità con l’obiettivo di coinvolgere i bambini del quartiere in un laboratorio artistico e portare le loro creazioni sui package del caffè in cialda.

Da allora il progetto è cresciuto. Mantenendo la stessa denominazione come espressione del legame con il territorio e la cultura tradizionale, è stato esteso a livello nazionale per raccontare attraverso il disegno il tema degli Eroi di tutti i giorni, quelle persone che nella vita quotidiana rappresentano modelli di vita positivi e autentici e che possono essere d’ispirazione e di riferimento.

Quest’anno, Il Caffè del Birbantello vuole ampliare lo sguardo dei più piccoli invitandoli a riflettere su una particolare categoria di eroi silenziosi e cruciali nel loro sviluppo: gli insegnanti.

L’iniziativa si evolve così come progetto didattico-formativo rivolto agli alunni della Scuola Primaria che, a partire da settembre, coinvolgerà cinque istituti di tutta Italia: Istituto Ozanam (Napoli), Istituto Comprensivo Statale G. Mazzini-G. Modugno (Bari), Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci (Firenze), Istituto Comprensivo A. Mazzi (Bergamo), Istituto Comprensivo Ardigò (Padova).

Il Caffè del Birbantello sarà integrato come attività formativa durante le ore di didattica curricolare nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, materia interdisciplinare cui gli insegnanti devono per legge dedicare 33 ore. Il tema dell’insegnante come eroe quotidiano è, quindi, declinato come figura di riferimento che aiuta a essere cittadini migliori, consapevoli e rispettosi dei valori costituzionali e civili.

Lo scorso anno l’attivazione del progetto ha coinvolto cinque Onlus che operano in aree marginalizzate e socialmente svantaggiate a Napoli, Catania, Torino, Bergamo e Milano. I giovani partecipanti, stimolati sul tema degli Eroi di tutti i giorni, hanno restituito disegni e risposte che hanno illustrato la profondità del loro legame con la famiglia, con i genitori, con gli amici, con gli animali domestici.

Capofila simbolico resta l’Istituto Ozanam con sede al Rione Sanità di Napoli dove, nel 2022, Il Caffè del Birbantello ha preso vita con l’obiettivo di prevenire il rischio di esclusione sociale, rischio che può essere contrastato proprio grazie al lavoro quotidiano degli insegnanti che, fin dai primi anni di scuola, accompagnano i bambini verso un futuro di opportunità.

“L’intento di Caffè Borbone è ampliare la vocazione sociale del progetto in ottica di educazione per il futuro, coinvolgendo anno dopo anno sempre più città”, spiega Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone. “Abbiamo pensato alla figura dell’insegnante perché nella quotidianità dei più piccoli rappresenta molto più di una guida didattica: è un punto di riferimento fondamentale come costruttore di comunità che accompagna bambine e bambini nel loro percorso di crescita, aiutandoli a diventare cittadini consapevoli, rispettosi dei valori costituzionali e civili. Essere un eroe o un’eroina, in questo contesto, significa garantire diritti, offrire sicurezza e trasmettere fiducia, affetto e senso di appartenenza.”

La nuova edizione del Caffè del Birbantello è stata sviluppata in partnership con la divisione educational del gruppo Withub Spa. L'azienda si occupa di iniziative editoriali per le testate giornalistiche e per le aziende, produce contenuti, organizza eventi e sviluppa progetti educativi per le scuole di ogni grado con la piattaforma InClasse.net

Come supporto concreto, a favore di ogni scuola Caffè Borbone prevede una donazione economica da destinare all’assegnazione di borse di studio.

I bambini inizieranno a riflettere sul tema dell’insegnante-eroe durante l’estate, come compito per le vacanze, per poi trasformare il loro pensiero in disegni da realizzare in classe sotto la guida dei docenti. Le proposte creative saranno valutate da un team composto da rappresentanti di Caffè Borbone e della Fondazione Pesenti, ente del terzo settore che ha come mission la crescita culturale, civile e di genere delle giovani generazioni.

I disegni selezionati saranno disponibili sui pack di caffè in cialde di Caffè Borbone in vendita presso la GDO e i negozi specializzati di tutta Italia entro la fine dell’anno.

Informazioni su Caffè Borbone

Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione legata alla tradizione del caffè napoletano, Caffè Borbone è diventata in pochi anni uno dei principali produttori di caffè monoporzionato in cialde e capsule. Rappresenta un caso di crescita esemplare, grazie anche al costante investimento in Ricerca & Sviluppo che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi e di qualità che, gradualmente, hanno conquistato i consumatori sempre più attenti all’ambiente. È stata, infatti, la prima azienda in Italia a proporre la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost, con involucro riciclabile nella raccolta della carta. Successivamente, ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro. Dal 2018 Caffè Borbone è controllata da Italmobiliare Investment Holding, che ha acquisito il 60% della società, mentre il restante 40% rimane al fondatore Massimo Renda.

Visita: https://www.caffeborbone.com/it/it/

