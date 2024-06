Il CIO inaugura "Lo sport oltre lo sport" in vista di Paris 2024

Milano, 26 giugno 2024. A un mese dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024 il 26 luglio, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) inaugura l'iniziativa "Lo sport oltre lo sport", una nuova piattaforma offerta dal brand Olimpico. Sarà presentata con un cortometraggio evocativo dell'atmosfera e dello spirito unico dei Giochi Olimpici, trasmesso in tutto il mondo dai media detentori dei diritti e dalle piattaforme digitali olimpiche per tutta la durata di Paris 2024 e oltre.

"Lo sport oltre lo sport" è una nuovissima piattaforma pensata per esprimere la multidimensionalità dell'esperienza olimpica, diffondendo il valore dello sport e dei Giochi dentro e fuori dal campo di gara. Racconta la magia dello sport, ma anche la sua importanza al di là delle sole prestazioni. Sport significa infatti anche senso di appartenenza, relazioni umane, scoperta di sé, crescita personale, opportunità e sogni. L'obiettivo è avvicinare i Giochi Olimpici al cuore e alle vite di tutti in tutto il mondo, celebrando la gioia e il divertimento dello sport e valorizzando l'esperienza degli spettatori.

Thomas Bach, presidente del CIO, ha affermato: "I Giochi Olimpici sono molto più di una semplice gara sportiva. Vivere i Giochi significa incarnare i valori Olimpici, provare emozioni, cogliere opportunità e condividere ricordi bellissimi. Questo spirito, unico e immutabile, ci guiderà durante i Giochi di Paris 2024 e in tutte le edizioni successive".

La piattaforma "Lo sport oltre lo sport" è inaugurata da un cortometraggio che si apre per le strade di Parigi, dove il mese prossimo avranno inizio i Giochi della XXXIII Olimpiade . La storia segue lo spirito Olimpico, rappresentato da una forza magica e invisibile che viaggia attorno al mondo, legando persone di ogni età e provenienza e suscitando in loro forti emozioni. Il cortometraggio vede la partecipazione della leggendaria campionessa Nadia Comaneci, la prima ginnasta nella storia ad aver ottenuto un punteggio perfetto ai Giochi Olimpici, insieme ad altri atleti e atlete, a testimonianza dell'universalità dello spirito Olimpico e della sua capacità di entrare nella vita di tutti.

Il filmato è disponibile su Olympics.com e sui profili social @olympics con l'hashtag #morethansport. Sarà trasmesso in tutto il mondo dai media detentori dei diritti e proiettato in occasione della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024 il 26 luglio.

"Lo sport oltre lo sport" sarà trasmesso per tutta la durata di Paris 2024 e oltre.

Il Comitato Olimpico Internazionale è un'organizzazione senza scopo di lucro, civile, non governativa e internazionale costituita da volontari, impegnata a costruire un mondo migliore attraverso lo sport. Il Comitato redistribuisce più del 90% delle entrate al sistema sportivo in generale, il che vuol dire che ogni giorno eroga l'equivalente di 4,2 milioni di USD ad atleti e organizzazioni sportive di ogni livello in tutto il mondo.

