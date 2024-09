Il sedicesimo Festival del turismo culturale di Sun Tzu si apre nella contea di Guangrao, nella città di Dongying

DONGYING, Cina, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 9 settembre si è aperto il 16° Festival del turismo culturale di Sun Tzu nella contea di Guangrao, nella città di Dongying, situata nella provincia di Shandong. Quest’anno il festival è ospitato dal governo popolare della municipalità di Dongying con il tema “Evento culturale per celebrare Sun Tzu nella sua città natale”. Il festival si propone di esplorare il significato contemporaneo della cultura di Sun Tzu e di promuoverne la conservazione, l’innovazione e lo sviluppo.

Durante la cerimonia di apertura, si sono tenuti vari emozionanti eventi culturali, intervallati da presentazioni che hanno messo in luce le risorse turistico-culturali della città di Dongying. I premi sono stati consegnati ai vincitori delle opere che si rifanno alla cultura di Sun Tzu. Il festival è iniziato il 9 settembre e durerà fino alla fine di ottobre. L’evento, che prevede un programma vario, include il settimo Festival dell’arte lirica dello Shandong Lyu e una mostra di calligrafia di artisti rinomati. Si prevede che l’evento attirerà oltre 100.000 persone.

Negli ultimi anni, la città di Dongying si è incentrata sul potenziamento del patrimonio culturale, con una serie di nuovi scenari culturali e modelli di business che hanno acquisito popolarità tra il pubblico. L’integrazione tra cultura e turismo ha subito un’accelerazione, sottoponendo i principali luoghi panoramici a miglioramenti qualitativi, che hanno portato a continui record di accoglienza turistica. La soddisfazione del pubblico per le iniziative culturali e turistiche, così come il suo contributo economico e il riconoscimento della città, hanno registrato miglioramenti significativi. Con l’obiettivo di “mettere in evidenza gli elementi caratterizzanti la cultura di Sun Tzu e creare una destinazione turistico-culturale di Sun Tzu unica al mondo”, sono in corso piani per sviluppare l’area turistico-culturale di Sun Tzu come attrazione turistica nazionale di livello 4A e per dare vita al progetto di tour notturno immersivo “Sun Tzu Returns - A Marvelous Night in the Spring and Autumn” (Il ritorno di Sun Tzu: una meravigliosa notte in primavera e in autunno), fornendo così ai visitatori una ricca gamma di esperienze di intrattenimento culturale.

Fonte: Governo popolare della Municipalità di Dongying

Una foto a corredo di questo comunicato è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d4284fa-0058-4a19-8ed1-f141fcbd6dee