circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Lavoro. Veneto sul podio per occupazione dei giovani adulti, ma il valore aggiunto per occupato resta nella media nazionale.

Presidente Terrin: “Lavorare su competenze, innovazione, organizzazione e managerialità per favorire la crescita delle imprese del territorio”

Lavoro. Veneto sul podio per occupazione dei giovani adulti, ma il valore aggiunto per occupato resta nella media nazionale.
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 09.00
LETTURA: 3 minuti

Vicenza, 23 ottobre 2026 – In Veneto il tasso di occupazione tra i 25 e i 34 anni raggiunge l'80,6%, oltre 12 punti sopra la media italiana ma il valore aggiunto per occupato è in linea con l’indice medio nazionale. Padova leader sull’occupazione giovanile, Treviso e Vicenza sui tassi di disoccupazione. Su questi dati di AstraRicerche per Manageritalia (elaborazione dati ISTAT) si concentra l’attenzione dei manager, donne e uomini abituati a confrontarsi con l’organizzazione del lavoro e il rendimento delle aziende.

“Chi vive la realtà aziendale tutti i giorni – osserva Carlo Terrin, Presidente di Manageritalia Veneto durante l’assemblea dell’associazione che si è svolta ieri pomeriggio a Vicenza – sa che alcuni numeri parlano più di altri. Dobbiamo certamente preoccuparci di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, ma le giovani e i giovani adulti, in particolare nella fascia di età 25-34 anni, meritano una considerazione a parte, perché si trovano in quella fase della vita in cui devono costruire tutto e hanno particolarmente bisogno di lavorare e avere buone retribuzioni. Qui in Veneto queste condizioni di base esistono ma poi se andiamo ad interrogarci sulla qualità e sul valore aggiunto ci accorgiamo che qualcosa non va”.

Ad aprire l’assemblea di Manageritalia Veneto e la relativa discussione sull’evoluzione del lavoro oltre portare i saluti delle Federazione: il Presidente di Manageritalia, Marco Ballarè con il vicepresidente Simone Pizzoglio e Mauro Dotti, presidente Assidir.

Analizzando nel dettaglio, sia il dato sull’occupazione, che quello sulla disoccupazione (4,2% contro il 9,5% nazionale) sono positivi tra i giovani adulti in Veneto. Tutte le province superano la media italiana per occupazione dei 25-34enni, con Padova all’82,9% (quinta in Italia) e Belluno – la più bassa al 78,1% – con quasi 10 punti percentuali sopra la media italiana. Treviso e Vicenza spiccano per il dato sulla disoccupazione (solo 3,4%) e sono fra le dieci province italiane con la disoccupazione giovanile più bassa.

Sul fronte produttività però le cose cambiano e salta la proporzione. Sul piano generale, infatti, l’indice di valore aggiunto regionale per occupato è in linea con quello nazionale (rispettivamente 102 vs 100). In questo confronto, la provincia di Vicenza è leader con un valore aggiunto per occupato di 104 punti). In una regione in cui i manager sono 8.861 su un totale di 133.701, nelle imprese venete abbiamo 0,6 manager ogni 100 lavoratori (media nazionale 0,9% contro Francia e Spagna in cui manager sono tra il 2-3%). Addirittura, nel terziario (con esclusione del settore immobiliare), il valore aggiunto per occupato è inferiore al valore nazionale medio (98 a livello regionale con la sola Verona sopra soglia 100).

“Qui a Vicenza registriamo il caso più eclatante – conclude Terrin – perché il valore aggiunto per occupato, il più alto della regione, è il 4% sopra la media italiana nell’insieme dell’economia, ma nel terziario di mercato è il 7% sotto. Per trasformare la forza occupazionale in maggiore valore aggiunto, in particolare nei servizi a nostro avviso occorre lavorare su competenze, innovazione, organizzazione e managerialità. Come farlo? Ad esempio, favorendo l’inserimento di figure manageriali anche nelle piccole medie imprese, investendo nella formazione continua e promuovendo modelli organizzativi capaci di trasformare innovazione e competenze in maggiore produttività e competitività”.

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

https://www.manageritalia.it/

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza