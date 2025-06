Peaxy collabora con il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) per lanciare l'iniziativa Digital Energy e promuovere innovazione e sostenibilità in una delle più grandi zone industriali d'Europa

CAGLIARI, Italia, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), la seconda zona industriale più grande d'Italia, annuncia il lancio dell'iniziativa Digital Energy, una piattaforma cloud per la gestione dell'energia a supporto della propria Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nell'impegno del CACIP verso l'innovazione industriale sostenibile e la crescita economica.

Con oltre 400 aziende consorziate, il CACIP svolge un ruolo cruciale nell'economia della Sardegna. Sotto la guida della Presidente Barbara Porru, la CER del consorzio punta a trasformare la produzione, il consumo e la condivisione dell'energia all'interno del proprio ecosistema industriale.

Peaxy , azienda leader nell'analisi dei dati energetici, ha implementato la piattaforma EcoGrid™ come parte dell'iniziativa. EcoGrid™ si integra con le infrastrutture del CACIP, collegandosi a dispositivi IoT e raccogliendo dati in tempo reale per supportare decisioni energetiche più intelligenti. L'esperienza di Peaxy in ambito software e hardware fornisce al CACIP la visibilità e il controllo necessari per gestire su larga scala gli asset legati alle energie rinnovabili.

"La nostra visione è creare un'infrastruttura energetica resiliente e basata sui dati, che supporti la crescita economica e la responsabilità ambientale," ha dichiarato Barbara Porru. "Grazie a Peaxy, ora disponiamo degli strumenti per ottimizzare l'uso dell'energia, ridurre le emissioni e generare nuovo valore per i nostri membri."

Con l'espansione del CACIP, l'iniziativa Digital Energy lo posiziona per una crescita sostenibile a lungo termine, verso l'indipendenza energetica e la leadership nell'innovazione sostenibile. Con oltre dieci anni di esperienza nell'ottimizzazione energetica, Peaxy supporta clienti industriali, commerciali e pubblici nel raggiungimento di efficienza, resilienza e sostenibilità.

Informazioni su Peaxy:

Fondata nel 2012, Peaxy è un'azienda con sede nella Silicon Valley e uffici in Italia e Svezia, che fornisce soluzioni di Digital Twin per creare modelli virtuali avanzati di asset reali, al fine di migliorare la manutenzione predittiva, l'efficienza operativa e l'ottimizzazione del ciclo di vita. Aggregando e collegando i dati industriali a livello estremamente granulare, le soluzioni digital twin di Peaxy costruiscono un ambiente digitale dinamico che migliora le prestazioni degli asset in diversi settori, tra cui energia rinnovabile, manifattura e difesa. Le analisi basate su AI anticipano e ottimizzano i comportamenti operativi prima della loro implementazione reale, sfruttando modelli fisici avanzati per massimizzare qualità, sicurezza ed efficienza.

