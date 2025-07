DeepL potenzia le sue soluzioni di traduzione vocale simultanea con nuove funzioni e l'integrazione per Zoom

DeepL Voice si rafforza con l'aggiunta di nuove lingue e miglioramenti volti ad aumentare la produttività, di pari passo con l'adozione crescente da parte delle imprese di tutto il mondo.

NEW YORK, 23 luglio 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale dell'IA linguistica, annuncia oggi diversi aggiornamenti alla sua soluzione di traduzione vocale simultanea, DeepL Voice, tra cui un supporto linguistico ampliato e funzioni avanzate per la produttività delle riunioni. A breve sarà disponibile anche l'integrazione per Zoom Meetings. Sulla scia dell'adozione crescente da parte di aziende del calibro di Inetum, Cybozu e Brioche Pasquier, questi miglioramenti consolidano ulteriormente la posizione di DeepL Voice come soluzione irrinunciabile per una comunicazione multilingue efficace nell'odierno mondo lavorativo interconnesso.

"Le aziende internazionali non possono permettersi di farsi frenare dalle barriere linguistiche. È per questo che più di 200 000 aziende si affidano a DeepL per comunicare in modo chiaro ogni giorno" dichiara Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL. "Grazie agli ultimi aggiornamenti di DeepL Voice, i team possono comunicare in altre lingue, tra cui il cinese mandarino, e aumentare la produttività, avendo a disposizione trascrizioni e traduzioni delle riunioni. A breve la nostra soluzione sarà disponibile su Zoom Meetings così la comunicazione multilingue istantanea diventerà ancora più fluida, accessibile ed efficace per i team internazionali".

Le aziende globali devono fare i conti quotidianamente con le barriere linguistiche: stando a quasi il 70% causano problemi operativi in settori quali la collaborazione interna, il servizio clienti e l'IT, mentre il 61% ha affermato che hanno rallentato o limitato la crescita internazionale. Lanciato nel novembre 2024, DeepL Voice risponde a questa esigenza, rendendo possibile la traduzione vocale multilingue in tempo reale, sia nelle riunioni virtuali sia in presenza. DeepL Voice for Meetings genera sottotitoli tradotti durante le riunioni online, mentre DeepL Voice for Conversations offre la traduzione vocale istantanea su dispositivi mobili, per interazioni faccia a faccia dinamiche.

Con i nuovi aggiornamenti, DeepL Voice si arricchisce ulteriormente:

C'è di più: in aggiunta all'integrazione per Microsoft Teams, DeepL Voice for Meetings sarà presto disponibile per Zoom Meetings, così la comunicazione multilingue sarà accessibile su una delle piattaforme per riunioni virtuali più utilizzate al mondo. Per le interazioni di persona, DeepL Voice for Conversations continua a essere disponibile su iOS e Android.

In un periodo di notevole crescita e slancio, DeepL Voice sta riscontrando sempre più successo tra grandi aziende globali, come Inetum, Cybozu e Brioche Pasquier, che stanno usando questa soluzione per abbattere le barriere linguistiche e agevolare la collaborazione. Inetum, società globale di consulenza informatica con quasi 28 000 dipendenti in 19 Paesi, si avvale di DeepL Voice per assegnare i consulenti in base alle competenze anziché alla padronanza della lingua, così da sfruttarle per i progetti giusti e rafforzare la collaborazione internazionale.

"[Con DeepL Voice], possiamo distribuire i nostri team di supporto interni in diversi Paesi, in modo da poter rispondere a qualsiasi dipendente, indipendentemente dalla lingua", afferma Sébastien Dumon, responsabile tecnico di Inetum.

Grazie a modelli di IA proprietari ottimizzati per la traduzione vocale simultanea, DeepL Voice assicura l'accuratezza, la qualità e la sicurezza di cui le aziende di tutto il mondo hanno bisogno per le loro comunicazioni più importanti. La sicurezza e la privacy dei dati sono aspetti fondamentali di DeepL Voice, che rispetta gli standard di livello enterprise per cui DeepL è rinomata.

Per saperne di più su DeepL Voice, si rimanda alla pagina https://www.deepl.com/it/products/voice.

Informazioni su DeepLLa missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende e le persone di tutto il mondo. Oltre 200 000 clienti e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni di IA linguistica di DeepL permettono alle aziende di tutto il mondo di trasformare la comunicazione, espandersi in nuovi mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2736271/DeepLVoiceForZoom_wLanguages.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/deepl-potenzia-le-sue-soluzioni-di-traduzione-vocale-simultanea-con-nuove-funzioni-e-lintegrazione-per-zoom-302511809.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.