Desay Battery presenta tecnologie di accumulo di energia incentrate sulla sicurezza proattiva

CHANGSHA, Cina, 24 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il 23 luglio Desay Battery, una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni complete per l'accumulo di energia, ha tenuto l'evento di lancio della sua produzione di massa a Changsha, in Cina, presentando una nuova generazione di celle e sistemi di batterie di sicurezza proattive, UPS 2.0 e la soluzione Source-Grid-Load-Storage per l'integrazione dell'energia nei data center, segnando così una pietra miliare nella mission di Desay: sviluppare tecnologie ad alte prestazioni e incentrate sulla sicurezza, rafforzate da una serie di partnership strategiche volte ad accelerare la trasformazione della struttura energetica regionale.

Al centro dell'evento, il rinnovato impegno di Desay Battery nei confronti della sicurezza, che da tempo costituisce la base della sua innovazione e crescita. Leon Cheng, presidente Desay Battery, ha sottolineato che la sicurezza è una priorità assoluta nella progettazione dei prodotti e nell'architettura dei sistemi. Grazie ai progressi nella digitalizzazione, nella modularizzazione e nella produzione intelligente, Desay migliora le prestazioni delle batterie garantendo al contempo affidabilità e costi contenuti. Cheng ha inoltre evidenziato che l'impegno dell'azienda nei confronti della transizione energetica globale si basa sulla fornitura di soluzioni sicure, di alta qualità e durature.

Le innovative celle e il sistema di sicurezza delle batterie sviluppati da Desay Battery ne evidenziano l'impegno nei confronti della sicurezza. Grazie all'impiego di tecnologie di produzione intelligenti e di rigorosi controlli di qualità, queste celle all'avanguardia offrono un'eccezionale resistenza alle alte temperature e ai sovraccarichi. La tecnologia proprietaria di rilevamento della pressione consente il monitoraggio della funzionalità in tempo reale, mentre la modellazione predittiva basata sull'IA fornisce rapidi avvisi di rischio e previsioni precise sulla durata. Inoltre, la progettazione basata sui materiali migliora l'efficienza energetica e la durabilità, dimostrando l'impegno di Desay verso la sicurezza proattiva attraverso meccanismi di protezione sia intrinseci che attivi.

È stato inoltre presentato UPS 2.0, un gruppo di continuità dotato di batterie ad alta velocità di scarica 8C, in grado di erogare, in situazioni di emergenza, fino a 300 kVA per 10 minuti. La soluzione Source-Grid-Load-Storage offre un LCOE competitivo di 0,25 RMB/kWh, consentendo ai data center di risparmiare fino al 79% sui costi di picco dell'energia elettrica.

Yu Qingjiao, segretario generale della Zhongguancun New-Battery Technology-Innovation-Alliance, ha elogiato i nuovi prodotti di Desay Battery che rispondono a problemi critici di sicurezza e fissano parametri di riferimento nell'integrazione e nella protezione del ciclo di vita. Ha descritto il lancio come un modello industriale in linea con le priorità nazionali in materia di sicurezza tecnologica e miglioramento delle prestazioni.

Consapevole che la sicurezza dell'accumulo di energia richiede una collaborazione sistemica, in occasione dell'evento Desay Battery ha riunito vari esperti del settore per esplorare il futuro delle tecnologie di accumulo, l'integrazione della catena del valore e la sicurezza basata sull'innovazione.

Grazie alle sue capacità di sviluppo di soluzioni complete e al suo vasto know-how nella progettazione, Desay Battery continua a fornire ai leader mondiali nel settore dell'accumulo di energia soluzioni personalizzate per batterie al litio. La sua recente inclusione nel 2025 Q2 Energy Storage Tier 1 di BloombergNEF ne conferma ulteriormente la posizione di innovatore nel campo dell'accumulo di energia riconosciuto a livello mondiale.

