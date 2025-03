Huawei presenta il modello top di gamma IdeaHub ES3/S3, che consente di portare l'intelligenza artificiale negli uffici e rendendo IdeaHub adatto a ogni ambiente

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'evento MWC 2025 a Barcellona, in occasione dell'Huawei Intelligent Collaboration Forum all'insegna del tema "Abbracciare un futuro più intelligente con una collaborazione senza limiti", Huawei ha presentato la sua lavagna per conferenze di punta, IdeaHub ES3/S3. Le tecnologie rivoluzionarie di Huawei stanno aprendo la strada alle aziende per abbracciare un futuro più intelligente e digitale.

Gu Xuejun, Presidente di Huawei Intelligent Collaboration, ha affermato: "Ci auguriamo che la nostra soluzione possa migliorare la comunicazione e la condivisione delle risorse. Ci impegniamo a offrire prestazioni audiovisive di alta qualità, un'esperienza utente intelligente, semplicità di utilizzo e manutenzione e un ecosistema aperto e compatibile".

Lavagna per conferenze di punta di nuova generazione, che potenzia l'ufficio intelligente con l'IA

Il miglioramento delle immagini basato sull'IA offre elementi visivi nitidi e cristallini e conferenze cloud HD a costo zero. Uno scudo per la privacy della telecamera controllato elettronicamente rafforza la sicurezza, mentre l'array da 24 microfoni con rilevamento del suono a 15 metri e riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale garantisce un'eccezionale nitidezza audio. Acoustic Baffle 2.0 regola dinamicamente i limiti del suono, bloccando efficacemente i rumori esterni per un'esperienza ininterrotta e senza elementi di disturbo.

IdeaHub supporta fino a nove riquadri nelle riunioni, con regolazione intelligente del layout delle immagini e controlli di mirroring intuitivi per un'esperienza fluida. Il telecomando di nuova generazione supporta comode operazioni di disegno di linee e di selezione di cerchi, grazie alla precisione migliorata del puntatore laser. Il dispositivo consente una collaborazione senza interruzioni tramite connettività bidirezionale e funzionalità interattive, supportate da una porta Type-C da 66 W per un'erogazione di potenza rapida e continua durante l'uso prolungato.

Huawei si impegna a favorire connessioni e collaborazioni fluide tra individui, team e organizzazioni attraverso un'innovazione continua. Grazie alla diffusione della trasformazione digitale in ogni spazio di lavoro, acceleriamo il progresso verso un mondo completamente connesso e intelligente in tutti i settori.

