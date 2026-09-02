HUAWEI WATCH D3 fa il suo debutto anticipato al Congresso ESC 2026: Una nuova era nella gestione della pressione sanguigna basata sul polso

MONACO DI BAVIERA, 2 settembre 2026 /PRNewswire/ -- La European Society of Cardiology Congress (ESC Congress 2026), uno degli incontri accademici più influenti al mondo in medicina cardiovascolare, è ufficialmente iniziata oggi a Monaco di Baviera, in Germania. Huawei ha presentato le sue ultime innovazioni nel campo della salute e del fitness, offrendo un'esclusiva panoramica del monitor ambulatoriale della pressione sanguigna di nuova generazione, il HUAWEI WATCH D3, in vista del suo lancio ufficiale al Huawei Innovative Product Launch a Monaco di Baviera il 2 settembre. Collegando la ricerca accademica all'avanguardia con la tecnologia di consumo di tutti i giorni, Huawei continua a dimostrare il suo impegno per una collaborazione aperta, collegando la ricerca pionieristica con prodotti che rimodellano la vita quotidiana delle persone.

Un retaggio di perseveranza, un salto in avanti

Il viaggio di Huawei nella tecnologia di monitoraggio della pressione sanguigna risale al 2014, quando la società si è avventurata per la prima volta nel campo dello sport e della salute. Nel corso dell'ultimo decennio, Huawei ha costantemente avanzato le tecnologie di monitoraggio della salute indossabili per guidare l'evoluzione del settore, dal monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e dal tracciamento dello SpO 2 alla raccolta dell'ECG e, infine, alla misurazione della pressione sanguigna.

Nel 2021, Huawei ha lanciato il suo primo registratore di pressione sanguigna ambulatoriale basato sul polso, il HUAWEI WATCH D. Questo dispositivo ha portato per la prima volta capacità di misurazione della pressione sanguigna di livello medico ai polsi delle persone, garantendo la certificazione dei dispositivi medici in più paesi e regioni, compresa la Cina e l'Unione europea. Nel 2024, il HUAWEI WATCH D2 è stato ufficialmente rilasciato, introducendo il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna 24 ore su 24 e ridefinendo la gestione della pressione sanguigna.

Nel 2026, Huawei presenterà il suo ultimo risultato nella salute della pressione sanguigna, la serie HUAWEI WATCH D di nuova generazione. Come l'ultimo registratore di pressione sanguigna ambulatoriale basato sul polso, HUAWEI WATCH D3 ottiene ulteriori innovazioni in più scenari di misurazione della pressione sanguigna fornendo al contempo una protezione della salute più completa.

Design leggero, professionalità e stile

Per migliorare il comfort durante l'uso prolungato, HUAWEI WATCH D3 presenta ulteriori miglioramenti nello spessore del dispositivo e nel peso del cinturino. Sarà disponibile in tre opzioni di colori alla moda ispirate alla "guarigione della natura", progettate non solo per il comfort, ma anche come accessorio di uso quotidiano elegante, che si fonde perfettamente con diversi stili di vita e scenari sportivi.

Scenari più ampi, informazioni più approfondite sulla salute

HUAWEI WATCH D3 garantisce una misurazione accurata della pressione sanguigna a frequenze cardiache elevate. Registra accuratamente i dati sulla pressione sanguigna prima e dopo l'esercizio fisico, fornisce raccomandazioni sull'intensità dell'esercizio appropriata e aiuta gli utenti a sviluppare buone abitudini di fitness. Inoltre, HUAWEI WATCH D3 è stato certificato CE MDR nell'Unione europea, il cui ambito di certificazione comprende misurazioni singole della pressione sanguigna, monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna e misurazioni della pressione sanguigna prima e dopo l'esercizio fisico. Le nuove funzionalità includono promemoria di misurazione della pressione sanguigna per ambienti ad alta quota e cambiamenti improvvisi di temperatura, garantendo agli utenti di non perdere mai un controllo di monitoraggio critico.

Oltre alle sue principali capacità di monitoraggio della pressione sanguigna, HUAWEI WATCH D3 offre anche metriche e studi sulla salute Health Glance più ricchi, oltre a continui miglioramenti nel sonno e nel monitoraggio del benessere emotivo[1]. Ulteriori dettagli sulle domande specifiche saranno annunciati a tempo debito.

Restate sintonizzati sui canali ufficiali di Huawei per informazioni sulla data di lancio ufficiale, sui prezzi e sulle specifiche complete di HUAWEI WATCH D3.

[1] I dati raccolti dalle caratteristiche e dagli studi sanitari di Health Glance sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati per la diagnosi o il trattamento.

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