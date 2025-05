La soluzione ESS di Huawei Digital Power per la formazione di reti per ogni scenario accelera la transizione energetica globale e la costruzione di nuovi sistemi energetici

MONACO, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- In occasione dell'edizione 2025 di Intersolar Europe, Huawei Digital Power ha ospitato la strategia FusionSolar e il lancio di nuovi prodotti all'insegna del tema "Smart PV & ESS: Powering a Grid Forming Future." In presenza di circa 300 clienti e partner a livello globale, questo lancio ha evidenziato la formazione e lo sviluppo di alta qualità di reti per ogni scenario, con l'introduzione di prodotti e soluzioni ESS per la formazione di reti di nuova generazione per applicazioni di utenze, microreti, C&I e residenziali. Il lancio ha proiettato il settore delle energie rinnovabili nell'era della formazione delle reti.

Steven Zhou, Presidente della linea di prodotti Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha annunciato l'obiettivo strategico di integrare le tecnologie "4T" (bit, watt, calore e batteria) per sviluppare l'infrastruttura energetica per i nuovi sistemi energetici. Ha inoltre svelato tre proposte di valore chiave: la formazione di reti per ogni scenario, la sicurezza tra celle e reti e il principio "uno adatto a tutti", in grado di accelerare lo sviluppo di nuovi sistemi energetici alimentati interamente da energia rinnovabile.

Huawei FusionSolar si impegna a fornire soluzioni di alta qualità e a promuovere un ecosistema aperto. Offre soluzioni più competitive ai clienti e presenta maggiori opportunità di crescita ai partner, stimolando lo sviluppo di alta qualità del settore.

Steve Zheng, Presidente della divisione Smart ESS, Huawei Digital Power, ha lanciato la piattaforma Smart String Grid Forming ESS per ogni scenario, che include la nuova soluzione Utility e C&I Smart String Grid Forming ESS. Progettata per affrontare le sfide nell'integrazione della rete di energie rinnovabili e nella sicurezza ESS, la piattaforma Smart String Grid Forming ESS di Huawei offre formazione della rete adatta a ogni scenario, sicurezza dalla cella alla rete, economicità dell'intero ciclo di vita e digitalizzazione completa dei link. La piattaforma definisce lo standard di riferimento per le capacità di formazione della rete: Il sistema ESS di formazione della rete può adattarsi a qualsiasi stato di carica SOC del sistema BESS, a qualsiasi SCR della rete e in qualsiasi momento, sostenendo al contempo l'evoluzione del sistema per migliorare le reti elettriche future.

La soluzione è già stata applicata alla soluzione ESS da 1,3 GWh e al progetto fotovoltaico da 400 MW nella destinazione del Mar Rosso in Medio Oriente. Il progetto costituisce la più grande microrete fotovoltaica+ESS al mondo, che alimenterà la città con energia rinnovabile al 100%. La microrete funziona in modo stabile da oltre 18 mesi, durante i quali ha fornito più di 1 miliardo di kWh di elettricità verde. Il progetto fotovoltaico da 30 MW e il progetto ESS da 6 MW/24 MWh nella prefettura di Ngari in Cina, utilizza la soluzione Smart PV+ESS di Huawei. La centrale elettrica a formazione completa della rete si trova a un'altitudine elevata (circa 4.600 m), in presenza di temperature estremamente basse e condizioni di rete deboli. La potenza fotovoltaica può essere aumentata da 1,5 MW a 12 MW, aumentando l'integrazione fotovoltaica del 75%. Secondo le statistiche dell'impianto, l'ESS fornisce supporto alla rete più di 30 volte in 10 giorni. La soluzione Smart String Grid Forming ESS di Huawei raccoglie più valore dall'accumulo di energia tramite la tecnologia dell'elettronica di alimentazione, garantendo al contempo la sicurezza e la stabilità della rete tramite l'intelligenza digitale. Si apre un nuovo capitolo a livello globale per la formazione delle reti per energie rinnovabili.

Inoltre, Huawei Digital Power ridefinisce la sicurezza dell'ESS con sei design di sicurezza cella-rete per potenziare la protezione di sicurezza dal tradizionale livello di container al più raffinato livello di pacco batteria, garantendo così una protezione più sicura per l'ESS. In combinazione con la diagnosi intelligente, multidimensionale e full-link del sistema di gestione della batteria (BMS), la capacità di sicurezza proattiva del sistema risulta notevolmente migliorata, salvaguardando il solido sviluppo del settore dell'accumulo di energia.

SUN POWER, Presidente del settore Residential PV & ESS di Huawei Digital Power, ha lanciato la nuova Home Energy Management Solution 6.0, che comprende la produzione di energia verde e il consumo energetico intelligente, aprendo la strada alla gestione dell'energia domestica. Questa soluzione comprende una gamma completa di nuovi prodotti, come la soluzione residenziale ESS LUNA S1-7kWh. L'ESS offre una garanzia di 15 anni, la migliore del settore, oltre il 40% di energia utilizzabile in più rispetto alla media del settore ed espansione della capacità su richiesta fino a 252 kWh. Può inoltre adattarsi a un'ampia gamma di scenari residenziali e C&I di piccole dimensioni. Grazie alle sue solide caratteristiche tecniche, la soluzione residenziale PV+ESS di Huawei è diventata la scelta di 3,9 milioni di famiglie e 30.000 installatori in tutto il mondo. Da una casa a zero emissioni di carbonio in Italia a una città alimentata con energia fotovoltaica in Svezia, questa soluzione è ottimale per l'indipendenza energetica domestica e la condivisione dell'energia da parte della comunità.

Huawei FusionSolar si è impegnata a raggiungere l'obiettivo strategico di ridefinire gli standard di formazione della rete in tutti gli scenari. Huawei offre ai clienti e ai partner di tutto il mondo soluzioni PV+ESS intelligenti e di alta qualità, completamente integrate nella rete, che superano le aspettative, accelerando la transizione energetica globale e lo sviluppo di nuovi sistemi energetici.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2681220/image_5027572_20335666.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2681221/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2681222/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2681223/3.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-soluzione-ess-di-huawei-digital-power-per-la-formazione-di-reti-per-ogni-scenario-accelera-la-transizione-energetica-globale-e-la-costruzione-di-nuovi-sistemi-energetici-302449968.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire