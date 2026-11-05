Xinhua Silk Road: pubblicato il Consenso di Ningbo sullo sviluppo collaborativo in occasione del 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo

PECHINO, 5 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il Ningbo Consensus on Collaborative Development (Consenso di Ningbo sullo sviluppo collaborativo) è stato pubblicato congiuntamente dai rappresentanti di 15 Paesi durante l'evento principale del 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo, svoltosi il 3 novembre a Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale.

In programma dal 2 al 5 novembre a Ningbo, il 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo, dedicato al tema «Openness and Connectivity for Shared Opportunities» (Apertura e connettività per opportunità condivise), ha riunito oltre 260 partecipanti, tra cui sindaci e loro rappresentanti provenienti da 20 città di 15 Paesi, tra cui Francia, Italia e Nuova Zelanda, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali quali il United Nations Global Compact, esponenti del mondo imprenditoriale e professionisti dei media.

Al termine di un approfondito confronto, i rappresentanti hanno raggiunto un consenso su tre punti principali: rafforzare la cooperazione industriale, sostenere l'apertura commerciale e promuovere gli scambi tra le popolazioni.

I partecipanti hanno convenuto che promuovere lo sviluppo industriale attraverso la cooperazione, creare opportunità mediante l'apertura e rafforzare i rapporti tra le popolazioni rappresentino strumenti importanti per stare al passo con la globalizzazione economica e favorire la prosperità delle città e il benessere dei cittadini.

I partecipanti faranno leva sui rispettivi punti di forza e sulle risorse di cui dispongono, individueranno i propri vantaggi comparativi e seguiranno percorsi di sviluppo aperto coerenti con le proprie caratteristiche specifiche. Promuoveranno la complementarità e la condivisione delle risorse, amplieranno gli investimenti reciproci e favoriranno un contesto aperto, inclusivo e reciprocamente vantaggioso per l'innovazione, rendendo possibile una più ampia condivisione dei risultati dell'innovazione.

In materia di commercio e apertura, i partecipanti si sono impegnati a sostenere con fermezza il sistema commerciale multilaterale, rafforzare la connettività, favorire la circolazione ordinata e l'allocazione efficiente dei fattori produttivi, salvaguardare la stabilità e il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento e risolvere le divergenze attraverso il dialogo.

Hanno inoltre convenuto di approfondire gli scambi e la cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della sanità e in altri ambiti, migliorare i meccanismi di interazione e ampliare gli scambi tra le popolazioni, al fine di promuovere una maggiore comprensione reciproca e rapporti più stretti. I partecipanti hanno inoltre invitato a promuovere il dialogo e l'apprendimento reciproco tra le diverse civiltà, così da superare le distanze e prevenire i conflitti.

Guardando al futuro, continueranno a promuovere l'apertura e la connettività e a condividere le opportunità di sviluppo, creando nuovi meccanismi di cooperazione tra città e rafforzando la comprensione e la fiducia reciproche, contribuendo così allo sviluppo sostenibile delle città di tutto il mondo.

Sotto la guida dello State Council Information Office, il 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo è organizzato congiuntamente dal People's Government of Ningbo Municipality, dall'Information Office of the People's Government of Zhejiang Province e dallo Xinhua News Agency Zhejiang Bureau.

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