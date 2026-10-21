Premio Sant’Agostino 2026: presentata in Campidoglio l’edizione dedicata a Santa Monica e al ruolo educativo della donna nella società

Roma, ottobre 2026 – Si è tenuta nella prestigiosa cornice del Campidoglio, a Roma, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del Premio Sant’Agostino – Patrono di Ostia, dedicata al tema: “Sant’Agostino e Santa Monica: ruolo materno e funzione educativa della donna nella Società”.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto e riflessione sui valori dell'educazione, della formazione permanente, della solidarietà e sul ruolo fondamentale della donna nella famiglia e nella società contemporanea.

L'evento è stato promosso e organizzato dall'Associazione Sant'Agostino, presieduta dal dott. Alessandro Paltoni, e dall'Università delle Tre Età (UNITRE) di Ostia Antica, presieduta dalla prof.ssa Maria Ruffino Aprile, realtà impegnate nella promozione della cultura, della partecipazione sociale e del dialogo tra generazioni.

Nel corso della conferenza è stato illustrato il programma della cerimonia di premiazione, prevista per il 23 ottobre 2026 nella Sala Cardinale Riario, nel borgo storico di Ostia Antica.

Particolare attenzione è stata riservata alla figura di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, simbolo universale di dedizione, perseveranza e responsabilità educativa, il cui esempio continua a rappresentare un riferimento per le donne che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono alla crescita culturale, civile e sociale delle comunità.

La conferenza ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra associazioni culturali, istituzioni e mondo accademico per contrastare quel vuoto educativo e culturale che contribuisce ad alimentare disuguaglianze, illegalità e sopraffazioni.

In questo contesto è stato ricordato il coinvolgimento delle UNITRE del Lazio, che hanno aderito al concorso dedicato al tema dell'edizione 2026 attraverso la realizzazione di opere letterarie e pittoriche, destinate a essere premiate durante la cerimonia del 23 ottobre.

Personalità e riconoscimenti

Tra le personalità e le realtà istituzionali inserite nel programma dei riconoscimenti del Premio Sant'Agostino 2026 figurano:

Dott.ssa Berenice Franca Bilardo – Premio Santa Monica. Per il ritiro del riconoscimento è indicato Emanuele Barreca, presidente dell'Associazione Amore by Sirio. On. Valerio Novelli. Giampaolo Irtinni Menelik – Storico dell'arte. Francisco Cordoba – Fondatore di Utopia e direttore della Galleria Córdoba Roma. Maurizio Misitano – Fondazione Agostiniani nel Mondo. Patrizia Bricca – Rappresentante dell'Oratorio Sant'Aurea. Andrea Morelli – Assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili del Municipio Roma X. Padre Nicodemus. Valentina Prodon – Vicepresidente del Municipio Roma X. Dott. Roberto Bosco – In rappresentanza dell'Ente, per il ritiro del Premio Sant'Agostino. Dott.ssa Sara Funaro – Sindaca di Firenze, destinataria di un riconoscimento nominativo. On. Antonello Aurigemma – Presidente del Consiglio regionale del Lazio, destinatario di un riconoscimento nominativo. Cons. Giovanni Zannola – Capogruppo del Partito Democratico in Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale. Maestro Carlo Ciucchi, detto “Picchio” – Artista, destinatario di un riconoscimento nominativo. Francesco Spina – Parco Archeologico di Ostia Antica, in rappresentanza del direttore Alessandro D'Alessio. Cecilia Guariglia – Presidente della Società Italiana di Neuropsicologia.

La presentazione in Campidoglio ha rappresentato un momento significativo nel percorso di valorizzazione del Premio Sant'Agostino, rafforzandone la vocazione culturale, educativa e sociale e la volontà di promuovere un dialogo sempre più ampio tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Il Premio si propone infatti non soltanto come occasione di riconoscimento per personalità e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla collettività, ma anche come strumento di promozione dei valori universali della pace, della fraternità, della solidarietà e della cooperazione culturale.

L'edizione 2026 intende così rilanciare un messaggio di grande attualità: investire nell'educazione, nella cultura e nella formazione delle nuove generazioni significa contribuire alla costruzione di una società più consapevole, inclusiva e solidale.

L'appuntamento è per il 23 ottobre 2026, nella Sala Cardinale Riario di Ostia Antica, dove si svolgerà la cerimonia del Premio Sant'Agostino – Patrono di Ostia, con la consegna dei riconoscimenti e la valorizzazione delle opere presentate nell'ambito del concorso.

Associazione Sant'Agostino – UNITRE Ostia Antica

Premio Sant'Agostino – Patrono di Ostia, Edizione 2026

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