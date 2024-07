SNAI – MotoGP: Bagnaia al Sachsenring per il poker. Quote in equilibrio: Pecco e Marquez partono entrambi a 2,50

Dopo aver vinto in Catalogna, al Mugello e ad Assen, il campione del mondo in carica dà la caccia al successo anche in Germania: Martin terzo incomodo a 3,25

Milano, 4 luglio – Quello che sta vivendo Pecco Bagnaia è un momento magico: tre vittorie consecutive (in Catalogna, al Mugello e l’ultima in Olanda) hanno fatto riavvicinare il campione del mondo alla vetta della classifica piloti, guidata da Jorge Martin con 200 punti, 10 in più di Pecco. Nel weekend si corre in Germania, al Sachsenring, con il torinese che va a caccia del poker: le quote Snai vedono Bagnaia e Marquez in perfetta parità, a 2,50, con Martin terzo incomodo a 3,25.

Sprint e qualifiche Per la Sprint in programma sabato sulla lunghezza dei 15 giri, invece, lo spagnolo parte in leggero vantaggio, a 2,25, con Martin a 2,75 e Bagnaia addirittura terzo a 3,25 nonostante le due doppiette (vittoria nella Sprint e nella gara) al Mugello e ad Assen. Tutti appaiati a 2,75, infine, nelle quote per le qualifiche, con Vinales che insegue a distanza a 10.

Antepost Il risultato nel Gp d’Olanda è stato un terremoto nelle quote antepost: Bagnaia campione del mondo, opzione che una settimana fa era a 2,00, è crollata a 1,45, con Martin salito invece a 2,75. Marquez (addirittura decimo ad Assen dopo la penalità) più staccato a 10, con Bastianini a 33.

