Spettacolo, Accademia Artisti cresce in Italia: 9 sedi e una nuova sfida tra formazione, cinema e imprese

Dalla recitazione al doppiaggio, fino alla Virtual Production: l'istituto fondato nel 2010 a Roma amplia la propria offerta e prepara un nuovo dipartimento dedicato anche al mondo aziendale.

Roma, 21 ottobre 2026 – Nove sedi in Italia, percorsi di formazione nella recitazione, nel canto e nel doppiaggio, studi di produzione audiovisiva e nuove iniziative rivolte anche al mondo delle imprese. Accademia Artisti consolida la propria presenza nel panorama italiano della formazione per lo spettacolo e guarda al futuro puntando sull'innovazione tecnologica, sulle competenze professionali e sulla crescita personale.

Fondata a Roma nel 2010 da Carlo Fuscagni e Rita Statte, l'Accademia ha sviluppato negli anni un modello formativo che punta a coniugare preparazione artistica, esperienza pratica e confronto diretto con i professionisti del settore. Un percorso che, a oltre quindici anni dalla nascita, si traduce in una rete nazionale di nove sedi e in un'offerta didattica che segue l'evoluzione del cinema, della televisione e dell'industria audiovisiva.

Dalla formazione tradizionale alla Virtual Production

Tra gli elementi distintivi del percorso dell'istituto figura l'attenzione alle nuove tecnologie applicate allo spettacolo. Nel 2020 è nata Virtual Academy, piattaforma dedicata alla formazione online, mentre negli anni successivi sono stati sviluppati percorsi di recitazione in Virtual Production, una metodologia che integra la performance degli attori con ambienti virtuali e scenari realizzati attraverso la computer grafica.

Un'evoluzione che ha trovato un ulteriore sviluppo nel 2024 con l'apertura, a Roma, di Accademia Artisti Studios, una struttura di circa mille metri quadrati dedicata alla formazione e alle attività di doppiaggio, registrazione, mixaggio e post-produzione audio-video.

L'obiettivo è avvicinare sempre di più il percorso didattico alle dinamiche professionali, offrendo agli allievi la possibilità di confrontarsi con strumenti, ambienti e metodologie utilizzati nelle produzioni audiovisive.

Accreditamenti e collaborazioni universitarie

Nel corso della propria attività, Accademia Artisti ha inoltre consolidato il proprio profilo istituzionale. Secondo quanto riportato dall'istituto, nel 2016 sono arrivati risultati nell'ambito di bandi del Ministero dei Beni Culturali e un riconoscimento della Regione Lazio nella formazione attoriale. Nel 2025 l'accreditamento regionale è stato esteso anche agli ambiti del canto e del doppiaggio.

Sul fronte universitario, le collaborazioni con l'Università degli Studi Link e con l'Università degli Studi di Teramo prevedono, nei rispettivi percorsi e secondo le condizioni applicabili, opportunità di riconoscimento di crediti formativi universitari.

A queste iniziative si aggiunge l'adesione al Pact for Skills, il programma europeo dedicato allo sviluppo e all'aggiornamento delle competenze.

Un ruolo centrale è affidato al corpo docente, composto da professionisti attivi nel cinema, nella televisione, nel teatro, nella musica e nel doppiaggio, con l'obiettivo di favorire il collegamento tra apprendimento e realtà lavorativa.

La nuova sfida: portare la formazione artistica anche nelle aziende

Ma il prossimo capitolo della crescita di Accademia Artisti potrebbe andare oltre il mondo dello spettacolo. L'istituto sta infatti preparando il lancio di un nuovo dipartimento aziendale, con iniziative rivolte anche ai professionisti e un corso dedicato alla crescita personale.

Un progetto che punta ad ampliare gli ambiti di applicazione dell'esperienza formativa maturata dall'Accademia, valorizzando competenze trasversali e percorsi di sviluppo individuale.

Alla base rimane la filosofia che accompagna l'istituto dalla sua fondazione: il talento rappresenta un punto di partenza, ma sono la preparazione, la disciplina e il confronto con il mondo professionale a consentirne lo sviluppo.

In un settore attraversato da trasformazioni tecnologiche e nuovi linguaggi, Accademia Artisti punta così a rafforzare il proprio ruolo nella formazione, affiancando alle discipline artistiche tradizionali strumenti digitali, infrastrutture produttive e nuovi percorsi di apprendimento.

Accademia Artisti è un istituto di formazione nelle arti dello spettacolo fondato a Roma nel 2010. Opera attraverso nove sedi in Italia, con percorsi dedicati alla recitazione, al canto e al doppiaggio.

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