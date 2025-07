Coca-Cola ha confermato che lancerà una nuova versione autunnale della celebre bibita con zucchero di canna. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva anticipato la notizia sostenendo di aver convinto l'azienda a sostituire lo sciroppo di mais, ad alto contenuto di fruttosio, con "vero zucchero di canna". Il Ceo del gigante delle bibite, James Quincey, rivela la Cnn, ha confermato la decisione di lanciare in autunno un'offerta "dolcificata con zucchero di canna statunitense" come parte della sua gamma di prodotti.

"La ricetta principale della Coca-Cola non cambierà. Continueremo a usare molto dello sciroppo di mais che utilizziamo ora", ha rassicurato il colosso statunitense che ha aggiunto in un comunicato: "Questa variazione è pensata per integrare la gamma dei prodotti principali e offrire una scelta più ampia per ogni occasione e preferenza".

I consigli di Trump per la versione 'light'

L'amministratore delegato Quincey ha ammesso che l'entusiasmo del Presidente Trump per il marchio e i suoi "suggerimenti" sono stati determinanti nella decisione di lanciare sul mercato la nuova opzione "light". Il Presidente degli Stati Uniti è un assiduo consumatore di Diet Coke, ne beve circa 12 lattine al giorno, scrive il The Guardian che rivela la curiosa installazione di un pulsante rosso "Diet Coke" vicino alla sua scrivania, che “può premere per chiamare un membro dello staff con la bevanda”.

La Coca-Cola prodotta negli Stati Uniti è realizzata con sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, un ingrediente che il segretario alla Salute e ai Servizi Umani dell’amministrazione Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha duramente osteggiato nel corso del suo mandato definendolo "formula per renderti obeso e diabetico".

Gli effetti sulla salute

Eppure, secondo gli esperti di salute, sostituire lo zucchero di canna con lo sciroppo di mais non ridurrebbe alcun rischio per la salute umana. "Per rendere più sana la catena alimentare statunitense, l'amministrazione Trump dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dello zucchero, non su zuccheri diversi", ha dichiarato alla Cnn Eva Greenthal, ricercatrice del Center for science in the public interest, organizzazione no-profit per la difesa dei consumatori.

Sebbene il consumo di zucchero negli Stati Uniti sia superiore alla produzione nazionale di zucchero di canna, Quincey ha assicurato che Coca-Cola “ne ha a sufficienza” per lanciare la linea. “Con il tempo, se ci sarà più domanda, pianteranno più ettari ma siamo fiduciosi che l'approvvigionamento non sarà un problema”, ha detto.

Meglio lo sciroppo di mais o lo zucchero di canna?

Le ragioni che avrebbero convinto lo storico brand a utilizzare lo sciroppo di mais rispetto allo zucchero sarebbero principalmente economiche: negli Stati Uniti, infatti, l’immensa produzione di mais gode di consistenti sussidi agricoli che lo rendono più conveniente rispetto al classico zucchero. L'industria del mais non aveva gradito le dichiarazioni del tycoon, scrive il Washington Post. Il presidente e Ceo della Corn refiners association, John Bode, aveva dichiarato: “Sostituire lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con lo zucchero di canna non ha alcun senso e costerebbe migliaia di posti di lavoro nel settore manifatturiero americano”. Il passaggio di Coca-Cola all'utilizzo di zucchero di canna potrebbe avere enormi ripercussioni commerciali sul mercato statunitense delle bevande analcoliche, che vale 285 miliardi di dollari.