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Una croce cade e colpisce un prete durante la messa: tragedia in Ecuador

Il sacerdote è morto in seguito all'impatto

La tragedia - X
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18 ottobre 2026 | 09.28
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Tragedia choc in Ecuador. Un prete è morto mentre celebrava la messa all'interno di una chiesa di Guayaquil, e ad ucciderlo sarebbe stata... una croce. In un video diventato virale su X infatti, si vede un sacerdote, che è stato poi identificato dai media locali come Patricio Sanchez, cadere a terra dopo che una grossa croce, staccatasi dalla parete, lo ha colpito sulla testa.

L'uomo è stato travolto dall'impatto e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe poi morto per lo shock dei fedeli. Nella chiesa è calato un silenzio che si è trasformato presto in disperazione, scoppiata anche online, visto che la messa veniva trasmessa in diretta streaming.

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