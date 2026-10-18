circle x black
Cerca nel sito
 

Lituania, drone sospetto entra nello spazio aereo: si alzano in volo caccia italiani

La Nato: "In corso un'indagine, pronti a reagire a ogni potenziale minaccia"

Caccia italiano - Ipa/Fotogramma
Caccia italiano - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
18 ottobre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un drone sospetto è entrato nella mattina di oggi, domenica 18 ottobre, nello spazio aereo della Lituania, facendo scattare l'allerta che ha portato al decollo di due eurofighter italiani impegnati nella missione Air Policing della Nato, come ha confermato un ufficiale dell'Alleanza Atlantica.

"Possiamo confermare che due Eurofighter italiani sono decollati oggi in risposta a un drone nello spazio aereo lituano", ha dichiarato l'ufficiale della Nato aggiungendo che "è in corso un'indagine e la Nato rimane in stretto contatto con le autorità lituane. La Nato - conclude - è pronta e in grado di reagire a ogni potenziale minaccia, 24 ore su 24, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere i nostri popoli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
drone lituania
Vedi anche
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza