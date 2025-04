Eastern Europe 2025: proteggere la regione dalle minacce ibride

Il prossimo 7 aprile 2025, Roma ospiterà una Conferenza di Alto Livello organizzata dalla Nato Defense College Foundation (Ndcf), con l’obiettivo di esplorare strategie e soluzioni per affrontare le minacce ibride nell’Europa orientale, promuovendo al tempo stesso una ripresa economica sostenibile e resiliente.

L’evento, che si terrà presso l’Hotel The Hive, sarà inaugurato da Alessandro Minuto-Rizzo, presidente della Ndcf, Oleksandr Prokhorovych, co-presidente del Comitato per le Dogane e la Facilitazione del Commercio presso l'American Chamber of Commerce in Ucraina, e Suzanne Nielsen, dean del Nato Defense College.

Tre sessioni guideranno la discussione tra circa 20 esperti internazionali, concentrandosi su cooperazione, sviluppo economico e sicurezza regionale. La prima sessione, moderata da Jamie Shea, ex portavoce Nato, analizzerà il delicato equilibrio tra sicurezza e sviluppo, esplorando le modalità di cooperazione tra Unione Europea, Nato, Ucraina e altri partner regionali. Interverranno Oksana Osadcha, consigliere del Vice Primo Ministro per l'Integrazione Europea ed Euro-Atlantica, Giuseppe Cossiga, presidente dell'Associazione delle Industrie Aerospaziali e della Difesa, e Alina Inayeh, esperta della regione presso il German Marshall Fund.

Durante la seconda sessione, guidata da Frediano Finucci, caporedattore Business ed Esteri di La7, saranno esaminate le migliori pratiche di partnership pubblico-private per affrontare la sfida della crescita economica in contesti di instabilità finanziaria e politica. Tra i relatori, Enrico Petrocelli, responsabile delle Relazioni Istituzionali Internazionali di Cassa Depositi e Prestiti, Halyna Yanchenko, membro del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio Nazionale per gli Investimenti, e Tomasz Ochrymowicz, leader Globale per il Futuro dell'Ucraina presso Deloitte Europa Centrale.

La terza sessione, moderata dal giornalista Rai Alessandro Cassieri, si focalizzerà specificamente sull'impatto negativo delle economie sommerse, della criminalità organizzata e delle minacce cyber nella regione. Saranno presenti Vito Giordano, capo del Comando Generale della Guardia di Finanza, Oksana Shvets, direttore generale delle politiche presso AmCham, e Oleksii Ustenko, deputato della Verkhovna Rada.

La conferenza si concluderà con l’intervento di Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione del Senato per le Politiche dell'Unione Europea. Tra i relatori di rilievo interverranno anche Teresa Czerwińska, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, Francesco Boccia, senatore della Repubblica Italiana, e Davide La Cecilia, inviato speciale per la Ricostruzione dell'Ucraina del Ministero degli Affari Esteri italiano.

L’evento è organizzato in cooperazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, Mbda, International Council on Environmental Economics and Development (Iceed) e sarà trasmesso in diretta streaming anche sulla homepage e sul canale YouTube di Adnkronos, media partner dell'iniziativa. I lavori saranno in lingua inglese.