Delusione per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella che, secondo le proiezioni, sarebbe solo terzo dopo il secondo turno delle elezioni 2024 in Francia. Il portavoce Sebastien Chenu si è detto "deluso" dai risultati, sottolineando che - a suo parere - la Francia "è sprofondata nel pantano" a causa di "alleanze innaturali".

"Saremo un'autentica forza di opposizione, i macronisti hanno finito per eleggere il Nuovo Fronte Popolare", ha aggiunto commentando il terzo posto della forza politica guidata da Bardella e Le Pen. "Ringrazio gli elettori per l'ondata patriottica", le prime parole di Bardella. "Un'alleanza del disonore getta la Francia tra le braccia dell'estrema sinistra di Jean-Luc Melenchon.Il Rassemblement national ha realizzato oggi la percentuale più importante di tutta la sua storia. Il Rassemblement National incarna più che mai l'unica alternativa e sarà al fianco del popolo francese. Non vogliamo il potere fine a se stesso, ma per restituirlo ai francesi".

"Stasera è caduto un mondo vecchio e nulla può fermare un popolo che ha ricominciato a sperare", dice ancora puntando il dito contro il "partito unico" e promettendo che continuerà a lottare fino alla "vittoria".