Il principe Harry si è tatuato per la prima volta... o forse no. Nel video condiviso dagli Invictus Games, 'A deal is a deal' (letteralmente "un patto è un patto"), il principe Harry decide di lasciarsi tatuare il collo dal cantante Jelly Roll a patto che lui partecipi alla serata di chiusura degli Invicus Games, che si terrà a Vancouver il prossimo febbraio. Da quanto appare nel video il cantante tatua al secondogenito di Re Carlo la scritta 'I AM', motto dell'evento sportivo per i veterani di guerra, e sotto la firma 'Jelly Roll'.

Sia per il tono ironico e divertente del video sia per il fatto che nelle ultime apparizioni pubbliche il collo di Harry non era tatuato (e il video sarebbe stato girato tempo fa), i media internazionali sono abbastanza certi nel ritenere che il tatuaggio mostrato da Harry nel video non sia permanente. Nonostante il principe non sia più costretto a seguire il protocollo reale britannico, un tatuaggio così vistoso sarebbe un grande passo anche per il nipote 'ribelle' di Elisabetta II e farebbe sicuramente storcere il naso a Buckingham Palace.