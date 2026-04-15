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Iran, Trump: "Molto vicini alla fine della guerra" - Diretta

Per il presidente Usa è "quasi finita". Vance: "Vuole un grande accordo con Teheran"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
15 aprile 2026 | 08.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' "quasi finita" la guerra in Iran, dopo le operazioni americane e israeliane avviate il 28 febbraio, fermate da una fragile tregua. Ne è convinto Donald Trump, che si è espresso così in un'intervista a Fox News di cui sono state diffuse alcune anticipazioni. Queste le ultime notizie di oggi, mercoledì 15 aprile. "Penso sia quasi finita. Sì, intendo dire che credo sia molto vicina alla conclusione", ha affermato il presidente Usa nelle dichiarazioni condivise su X da Maria Bartiromo.

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Dopo la tregua, Trump non vuole con Teheran un "piccolo accordo", ma "il grande accordo": parola del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti aveva aperto alla possibilità di tenere un nuovo round di colloqui con l'Iran in Pakistan. "Nei prossimi due giorni potrebbe succedere qualcosa, e siamo più propensi ad andare lì", aveva dichiarato. Tutte le ultime notizie in diretta.

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