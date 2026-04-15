E' "quasi finita" la guerra in Iran, dopo le operazioni americane e israeliane avviate il 28 febbraio, fermate da una fragile tregua. Ne è convinto Donald Trump, che si è espresso così in un'intervista a Fox News di cui sono state diffuse alcune anticipazioni. Queste le ultime notizie di oggi, mercoledì 15 aprile. "Penso sia quasi finita. Sì, intendo dire che credo sia molto vicina alla conclusione", ha affermato il presidente Usa nelle dichiarazioni condivise su X da Maria Bartiromo.