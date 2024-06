Italiani all’estero, Assemblea Plenaria del Cgie dal 17 al 21 alla Farnesina

Sì svolgerà a Roma dal 17 al 21 giugno l’Assemblea Plenaria del Cgie, Consiglio Generale degli Italiani nel Mondo, chiamato in questa occasione a eleggere il nuovo segretario generale dopo la morte di Michele Schiavone. I lavori, che si svolgeranno presso il ministero degli Esteri, nella sala delle conferenze internazionali, si apriranno lunedì 17 alle 9.30 con la riunione del comitato di presidenza per continuare nel pomeriggio con la riunione delle Commissioni Continentali e dei Consiglieri di Nomina Governativa.

La seconda giornata di lavoro si aprirà con il saluto del direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Maeci, Luigi Maria Vignali, al quale seguirà un minuto di silenzio in ricordo del segretario generale Michele Schiavone e il precedente segretario esecutivo Marco Nobili. Da qui i lavori entreranno nel vivo con il seggio elettorale per l’elezione del nuovo segretario generale e, dove necessario, eventuali elezioni di un nuovo vice segretario generale o di un nuovo componente del Comitato di presidenza. Nel pomeriggio si riuniranno le commissioni tematiche.

In programma per mercoledì l’intervento del vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Farnesina.

I lavori dell’Assemblea Plenaria del Cgie continueranno con la relazione del governo e del neo segretario generale eletto.

All’ordine del giorno dei lavori del Consiglio generale degli Italiani all’estero, che si concluderanno venerdì 21 giugno, la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, la proposta di modifica del regolamento interno del Cgie, la proposta di riforma della legge istitutiva dei Comites (comitati eletti direttamente dai connazionali residenti all’estero).

Prevista per l’ultimo giorno dei lavori l’informativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. I lavori della 46ema Assemblea Plenaria si concluderà con il voto su mozioni e ordini del giorno.