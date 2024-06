Per il 'Trouping the Colour', la parata che viene organizzata ogni anno il secondo sabato di giugno ma che fa parte dei festeggiamenti per il compleanno del sovrano del Regno Unito

Prima apparizione pubblica di Kate Middleton dopo l'annuncio della sua malattia. La principessa di Galles si è intravista - abito bianco sotto il ginocchio, cappello bianco - mentre attendeva a Buckhingham Palace di poter salire sulla carrozza che la sta portando assieme ai tre figli al 'Trouping the Colour', la parata che viene organizzata ogni anno il secondo sabato di giugno ma che fa parte dei festeggiamenti per il compleanno del sovrano del Regno Unito.

Kate - apparsa sorridente in un'immagine che la ritrae nella carrozza con l'abito su cui spicca un ampio fiocco a righe bianche e scure - è colonnello onorario delle Guardie irlandesi.

Diffusa anche un'immagine di re Carlo, in alta uniforme, in auto insieme alla moglie Camilla, mentre arriva a Buckingham Palace per l'inizio della cerimonia. Lo scorso anno Carlo aveva ispezionato le truppe a cavallo ma quest'anno, a causa del tumore che sta curando, ha effettuato l'ispezione seduto in carrozza.

Il messaggio sui social

"Non sono ancora fuori pericolo", ha scritto la moglie del principe William nel messaggio con cui ha annunciato la partecipazione alla parata per celebrare il compleanno di re Carlo. "Come sanno tutti coloro che si sottopongono alla chemioterapia, ci sono giorni positivi e giorni negativi. Nelle giornate difficili ci si sente deboli, stanchi, bisogna consentire al corpo di riposare. Nei giorni positivi, quando ci si sente più forti, si vuole approfittare al massimo delle condizioni positive", ha proseguito. "Sto imparando a essere paziente, soprattutto rispetto all'incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo il tempo indispensabile per guarire", ha aggiunto Kate. "Le terapie proseguono e dureranno ancora alcuni mesi. Nei giorni in cui mi sento bene, è un piacere occuparmi della scuola" dei bambini, "dedicare tempo alle cose che mi danno energia e positività, iniziare a lavorare un po' da casa".