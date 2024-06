Assalto al Parlamento in Kenya, a Nairobi, con morti e feriti. Le violenze sono iniziate dopo l'approvazione degli emendamenti alla legge finanziaria 2024 con 195 voti favorevoli e 106 contrari, secondo le news diffuse dal quotidiano Daily Nation. Il provvedimento, nell'ambito della controversa riforma economica del presidente William Ruto, determina un aumento delle tasse.

Allegations that police have shot and killed a protester during the anti-Finance Bill protests pic.twitter.com/ZB8pOIUfKi