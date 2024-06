La Russia avverte gli Stati Uniti, rischio escalation - Ascolta

Il ministro della Difesa russo Belousov ha messo in guardia gli Usa dal rischio di un'ulteriore escalation a causa della fornitura di armi americane alle forze ucraine nel corso di un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Austin mentre una risoluzione firmata da 26 Paesi dell’Ue condanna la Russia per aver bloccato l'accesso sul territorio russo ai siti di 81 media Ue, tra cui anche Repubblica, La Stampa, Rai e La7, in risposta ad analoghe misure adottate dalla Ue nei confronti dei russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta. L’Ungheria, però, ha votato contro la risoluzione. Nel frattempo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov afferma che l'intenzione dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di infliggere una "sconfitta strategica" alla Russia è destinata al fallimento.