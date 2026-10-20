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Morta a 42 anni Kyle Kennedy, era la nipote di Bobby e Ethel Kennedy

Lo riporta la rivista People che cita il suo necrologio: dal 2020 viveva in una condizione di paralisi a seguito di una grave lesione al midollo spinale subita nel 2020

Kyle Kennedy - (Burke Funeral Home)
Kyle Kennedy - (Burke Funeral Home)
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20 ottobre 2026 | 16.26
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

È morta a soli 42 anni Kyle Kennedy, figlia di Michael Kennedy e una dei 34 nipoti di Robert F. “Bobby” Kennedy, fratello del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, ed Ethel Kennedy. Lo riporta la rivista People: il decesso si è verificato lo scorso 21 settembre nella casa della donna a Westwood, in Massachusetts, come riportato nel suo necrologio.

Educatrice di professione, sempre al servizio di bambini svantaggiati e con situazioni di disabilità, era nata il 6 luglio 1984 a Washington, D.C., da Michael (scomparso nel 1997) e Victoria Denise Gifford. Nell'agosto del 2012 ha sposato Liam Kerr al Fairmont Copley Plaza di Boston. Negli anni successivi, la coppia ha avuto tre figli. Prima due gemelli, Conor e Josie, ma la piccola è tragicamente scomparsa pochi giorni dopo la nascita, e poi due anni più tardi è arrivato Declan. Nel necrologio, Kerr viene indicato come "ex marito" di Kyle.

Negli ultimi anni della sua vita si legge sempre nella nota, Kyle ha vissuto in una condizione di paralisi a seguito di una grave lesione al midollo spinale subita nel 2020. Si tratta dell'ennesima morte all'interno della famiglia Kennedy: solo lo scorso dicembre era venuta a mancare a 35 anni a causa di una leucemia Tatiana Celia Kennedy Schlossberg. La nonna, Jacqueline Kennedy, era deceduta a sua volta per un linfoma.

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