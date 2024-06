Russia blocca 81 media Ue, anche siti Rai, La Stampa e Repubblica - Ascolta

Le autorità russe hanno bloccato l'accesso sul suo territorio ai siti di 81 media europei, tra cui quelli di Repubblica, La Stampa, Rai e La7, in risposta ad analoghe misure adottate dalla Ue nei confronti dei russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta. Lo annuncia in una nota il ministero degli Esteri di Mosca. La Corte penale internazionale ha emesso nel frattempo mandati d'arresto per l'ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e per il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Inoltre, la Corte di Strasburgo ha condannato la Russia per la violazione dei dei diritti umani in Crimea a cominciare dal 27 febbraio del 2014.