Il danzatore di fama internazionale Sergei Polunin ha annunciato la sua decisione di lasciare la Russia con la moglie Elena e i figli. Noto anche per i tatuaggio con l'immagine di Vladimir Putin, che porta incisi sul petto e sulle spalle, e per le sue provocazioni, aveva sostenuto nel 2014 l'annessione della Crimea e nel 2022 l'invazione dell'Ucraina.

"Il mio tempo in Russia si è esaurito da molto. Sembra che io abbia completato la mia missione qui", ha scritto in un messaggio sul suo account Telegram, in cui non parla esplicitamente della ragione alla base della sua decisione. "Arriva un momento in cui uno sente di non essere dove deve essere", si è limitato a scrivere Polunin, che ha 35 anni ed è di origini ucraine, con la cittadinanza russa dal 2018.

Era stato nominato direttore di una accademia di danza a Sebastopoli e direttore del teatro dell'opera della città, una carica per cui è stato sostituito la scorsa settimana. La scorsa estate aveva denunciato di sentirsi seguito e della assenza di sicurezza. All'età di 13 anni aveva vinto una borsa di studio alla scuola del Royal Ballet di Londra ed era diventato la sua più giovane étoile di sempre. Si era dimesso dal Royal Ballet nel 2012. Lo scorso anno aveva sostenuto pubblicamente la rielezione di Putin a presidente.