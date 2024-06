Caccia polacchi e degli alleati si sono levati in volo per una missione di pattugliamento durante i raid russi della notte scorsa in Ucraina. Lo ha reso noto il Comando operativo delle forze armate di Varsavia, che in una nota ha riferito: "Stiamo osservando un'intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione russa, relativa ad attacchi aerei e missilistici su obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e monitoriamo costantemente la situazione".

Armi Usa contro Russia, Zelensky vede Austin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Singapore per intervenire al Shangri-la dialogue sulla sicurezza, vedrà a margine il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Secondo quanto scrive Politico, "in cima all'agenda" ci sarà la questione dell'uso delle armi americane da parte di Kiev contro i russi limitato all'area di Kharkiv, limitazioni che altri Paesi non hanno posto.

Mosca colpisce aeroporto a Leopoli

Le truppe russe hanno colpito un aeroporto militare vicino alla città di Stryi, nella regione di Leopoli. Lo ha detto a Ria Novosti il coordinatore militare Sergei Lebedev. Nella base le Forze armate ucraine si stanno preparando a ricevere i caccia F-16 inviati da alcuni Paesi della Nato.

Kiev abbatte 35 missili e 46 droni russi

Le forze ucraine hanno intanto abbattuto nella notte 35 missili da crociera russi e 46 droni di fabbricazione iraniana Shahed. Lo ha reso noto sul suo canale Telegram il generale Mykola Oleschuk, comandante dell'aeronautica di Kiev, secondo quanto riferisce Ukrinform.