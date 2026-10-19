Il negoziato sull'Ucraina con Vladimir Putin ma senza l'Ucraina. E in particolare senza Volodymyr Zelensky. Donald Trump è pronto ad un super meeting con il presidente russo e con il presidente cinese Xi Jinping. L'occasione arriverà il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina, dove è in programma il vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) fissato per il 18 e 19 novembre 2026.

"Se Putin e Xi volessero un trilaterale, lo farei. A novembre sarò in Cina per discutere della denuclearizzazione. E se riuscissimo a ottenerla, farei al mondo un favore enorme, davvero enorme", dice Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca. Al tavolo con Putin e Xi, l'agenda comprenderebbe anche il conflitto in Ucraina. "Stiamo negoziando con Putin sull'Ucraina, non ho intenzione di interrompere il dialogo. Il presidente Xi è stato molto corretto sull'Ucraina finora, lo stesso nei confronti della Russia", dice.

Nuovo attacco a Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti continua a puntare il dito contro Zelensky: il presidente ucraino è considerato dalla Casa Bianca il principale ostacolo alla conclusione della guerra. "Io sostengo la fine della guerra tra Russia e Ucraina. È il mio lavoro. E, francamente, Zelensky non sta aiutando molto. Credo che lui non voglia porre fine al conflitto, mentre io voglio evitare che la gente muoia", dice Trump. "Abbiamo dato moltissimo all'Ucraina", dice riferendosi alla fornitura di armi e alla condivisione di intelligence, che secondo il presidente americano non si è mai fermata. Trump respinge anche le accuse relative ad ordini espliciti per rallentare il funzionamento della rete satellitare Starlink, essenziale per le operazioni militari dell'Ucraina: "Non so chi sia stato, vorrei scoprirlo", glissa.

"Zelensky è un uomo che avrebbe dovuto risolvere questa guerra molto tempo fa. Se mi avesse ascoltato, avrebbe concluso un accordo molto migliore molto tempo fa e ora avrebbe un milione di persone in vita...", dice prima di sferrare l'ennesimo fendente: "Penso che sia ora che qualcun altro negozi per conto dell'Ucraina. Credo sia giunto il momento che qualcun altro tratti per conto dell'Ucraina", dice Trump, che nelle ultime settimane ha ripetutamente invocato elezioni in Ucraina per favorire un avvicendamento al vertice del paese. Quindi, la parziale frenata: "Farei qualsiasi cosa in mio potere per porre fine alla guerra, a prescindere da chi sia presente o meno", dice ancora.

Il super vertice piace a Mosca

L'ipotesi di un super vertice ristretto a 3 big piace al Cremlino, a giudicare dalle dichiarazioni del portavoce Dmitry Peskov. "Il tema di un ipotetico incontro tra Putin, Xi Jinping e Trump è stato menzionato tenendo conto del fatto che potrebbero partecipare al vertice in Cina. Nonn sono state formulate proposte concrete né intese riguardo all'incontro trilaterale né sul suo contenuto. La parte americana continua i propri sforzi di mediazione per la pace per la risoluzione della situazione in Ucraina, Mosca li apprezza molto", dice il portavoce di Putin.

Il dialogo Washington-Mosca procede ormai su un binario indipendente dalla guerra. Trump e Putin hanno raggiunto l'intesa per la fornitura di gas russo agli Usa, la Casa Bianca ha congelato le sanzioni nei confronti di Mosca. "Zelensky dice che sono dalla parte sbagliata della storia? Non sa di cosa parla...", taglia corto Trump, impegnato a cercare una nuova intesa con Putin: "Sto provando di ottenere il rilascio di un ostaggio" americano dalla Russia "e staremo a vedere cosa succederà. Sarà una questione che si risolverà a breve", dice Trump. "Naturalmente stiamo negoziando con lui anche sull'Ucraina, quindi non ho intenzione di interrompere le trattative proprio ora. Peraltro, ho il diritto di farlo in qualsiasi momento, con effetto immediato. Perciò, se le cose non dovessero andare come previsto, posso sempre farlo".