Il presidente americano Donald Trump ha detto oggi, venerdì 18 aprile, di volere ''un accordo veloce'' tra la Russia e l'Ucraina in modo da ''fermare le uccisioni'' e per ''salvare delle vite''. Si contano ''2.500 morti a settimana'', ha sottolineato Trump alla Casa Bianca, parlando dei negoziati per la pace tra Ucraina e Russia. "Se per qualche motivo, una delle due parti lo rende molto difficile, diremo loro che 'siete sciocchi' e 'siete persone orribili' e lasceremo perdere".

Possibile che il presidente russo Vladimir Putin stia prendendo tempo per rallentare i negoziati di pace? "Spero di no, vi farò sapere tra poco se è così". ''Nessuno ci sta prendendo in giro'' ha garantito Trump, rispondendo a una domanda sulla possibilità che i russi non stiano prendendo seriamente le trattative con gli Usa. "Tutta la mia vita è stata una grande negoziazione e so quando le persone ci stanno prendendo in giro e quando no", sostiene, affermando di vedere ''entusiasmo da entrambe le parti'' rispetto alla prospettiva di mettere fine alla guerra.

Un fuori programma ha costretto, poi, il presidente Trump a sospendere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Mentre stava parlando dell'Iran, sostenendo che Teheran "non può avere un'arma nucleare", si sono alzate delle voci in sala. Come hanno spiegato i giornalisti presenti, una ragazza, ospite di Mehmet Oz, che aveva da pochi minuti giurato alla guida di Medicare e Medicaid, è improvvisamente sembrata svenire nello Studio Ovale. Oz si è precipitato verso la giovane, che ha circa 10 anni, la quale si è alzata rapidamente, seppur barcollando. I giornalisti sono stati subito fatti uscire dallo Studio Ovale e Trump ha smesso di parlare. Anche la ragazza è uscita sulle sue gambe, ma sostenuta da due persone.